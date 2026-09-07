Tarifa Unidos de Qrobús suma 230 mil beneficiarios en Querétaro

El director de la Agencia de Movilidad del Estado explicó que el trámite se realiza de forma electrónica mediante la aplicación de Qrobús.

Gerardo Cuanalo Santos, director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, durante el quinto informe de gobierno.

Cuanalo Santos, director de la AMEQ, detalló que el trámite de la Tarifa Unidos se realiza de forma electrónica desde la aplicación de Qrobús.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 7 de septiembre de 2026.- El programa Tarifa Unidos del sistema Qrobús alcanzó 230 mil beneficiarios y ya opera en ocho municipios del estado, informó Gerardo Cuanalo Santos, director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), durante el quinto informe de gobierno del mandatario estatal.

El funcionario explicó que el beneficio se concentra principalmente en la zona metropolitana, aunque también se implementa en San Juan del Río.

La afiliación se realiza de forma electrónica desde la aplicación de Qrobús, donde los usuarios suben fotografías de los documentos requeridos para acceder de inmediato al beneficio; el padrón del programa —antes operado bajo el nombre "UniDOS"— ya sumaba 188 mil 483 beneficiarios en ocho municipios en marzo pasado, según cifras oficiales previas de la propia agencia.

El funcionario no detalló el costo del subsidio que absorbe el gobierno estatal por viaje, aunque señaló que la meta es que más personas conozcan y accedan a los beneficios disponibles en el sistema.

La AMEQ también opera desde 2024 un esquema de bonos de transporte —con más de 15 mil bonos activos hasta febrero pasado— como alternativa de pago para usuarios frecuentes del sistema Qrobús.

queretaro movilidad gobierno mauricio kuri

Reciente

Tarjetas de la FGJ Tamaulipas con los tres imputados por feminicidio en Reynosa, rostros pixelados.
Seguridad

Vinculan a proceso a tres por feminicidio en Reynosa

Un Juez de Control determinó que subsiste la prisión preventiva justificada contra los tres imputados y fijó tres meses para cerrar la investigación complementaria.

Elementos de la PID custodian a hombre detenido por reaprehensión de Zacatecas en Querétaro, rostro difuminado
Querétaro

PID cumple en Querétaro reaprehensión pedida por Zacatecas

La PID cumplimentó en Querétaro una orden de reaprehensión contra Ernesto Javier "N" por robo calificado, solicitada por Zacatecas.

Hombre detenido con rostro cubierto es custodiado por Guardia Civil, Policía Municipal y Fiscalía de Michoacán en Zamora
Seguridad

Detienen en Zamora a hombre con orden por abuso sexual

Guardia Civil, FGE y Policía Municipal lo identificaron tras un reporte por alteración del orden público; enfrenta proceso por abuso sexual.

Festival del Mole de Laguna de Lourdes en San Juan del Río 2026
San Juan del Río

Festival del Mole prevé cinco mil visitantes en San Juan del Río

La segunda edición reunirá más de 20 variedades de mole y busca beneficiar a 220 familias de 10 comunidades.