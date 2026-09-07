Querétaro, 7 de septiembre de 2026.- El programa Tarifa Unidos del sistema Qrobús alcanzó 230 mil beneficiarios y ya opera en ocho municipios del estado, informó Gerardo Cuanalo Santos, director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), durante el quinto informe de gobierno del mandatario estatal.
El funcionario explicó que el beneficio se concentra principalmente en la zona metropolitana, aunque también se implementa en San Juan del Río.
La afiliación se realiza de forma electrónica desde la aplicación de Qrobús, donde los usuarios suben fotografías de los documentos requeridos para acceder de inmediato al beneficio; el padrón del programa —antes operado bajo el nombre "UniDOS"— ya sumaba 188 mil 483 beneficiarios en ocho municipios en marzo pasado, según cifras oficiales previas de la propia agencia.
El funcionario no detalló el costo del subsidio que absorbe el gobierno estatal por viaje, aunque señaló que la meta es que más personas conozcan y accedan a los beneficios disponibles en el sistema.
La AMEQ también opera desde 2024 un esquema de bonos de transporte —con más de 15 mil bonos activos hasta febrero pasado— como alternativa de pago para usuarios frecuentes del sistema Qrobús.