Vinculan a proceso a tres por feminicidio en Reynosa

Un Juez de Control determinó que subsiste la prisión preventiva justificada contra los tres imputados y fijó tres meses para cerrar la investigación complementaria.

Tarjetas de la FGJ Tamaulipas con los tres imputados por feminicidio en Reynosa, rostros pixelados.

Iboney "N", Paloma Alhelí "N" y Carlos Alberto "N" fueron vinculados a proceso por feminicidio, privación ilegal de la libertad, robo de vehículo y delitos vinculados con desaparición de personas en Reynosa. Se presume su inocencia mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 08, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Reynosa, Tamaulipas, 8 de septiembre de 2026.- Un Juez de Control vinculó a proceso a Iboney "N", Paloma Alhelí "N" y Carlos Alberto "N" por los delitos de feminicidio, privación ilegal de la libertad y otras garantías, robo de vehículo y delitos vinculados con desaparición de personas, luego de que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres presentara los datos de prueba que establecen su probable responsabilidad.

Los hechos por los que se les imputa ocurrieron el 18 de noviembre de 2025 en este municipio, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

El juez determinó que subsiste la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de los tres imputados y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

seguridad criminalidad sucesos feminicidio tamaulipas

Reciente

Unidad nueva del sistema de Transporte de Querétaro, propiedad del gobierno del Estado.
Editorial

​Transporte de Qro suma 400 unidades, destaca AMEQ

El director de la Agencia de Movilidad del Estado lo mencionó durante el evento del gobernador Mauricio Kuri González, en el marco de su quinto informe de gobierno.

Agustín Dorantes dialoga con abogados durante un foro sobre seguridad, justicia y presupuesto en Querétaro.
Editorial

Dorantes dialoga con abogados sobre retos de Querétaro

Más de 150 profesionales del Derecho participaron en un foro sobre seguridad, presupuesto, fiscalías y reforma judicial.

Festival del Mole de Laguna de Lourdes en San Juan del Río 2026
San Juan del Río

Festival del Mole prevé cinco mil visitantes en San Juan del Río

La segunda edición reunirá más de 20 variedades de mole y busca beneficiar a 220 familias de 10 comunidades.

Roberto Cabrera Valencia gesticula mientras dialoga con vecinos de San Germán en jornada municipal
San Juan del Río

Municipio atiende cerca de 120 solicitudes en San Germán

Dependencias municipales pintaron reductores, colocaron señalética y entregaron donaciones en la edición 64 del programa