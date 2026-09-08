Reynosa, Tamaulipas, 8 de septiembre de 2026.- Un Juez de Control vinculó a proceso a Iboney "N", Paloma Alhelí "N" y Carlos Alberto "N" por los delitos de feminicidio, privación ilegal de la libertad y otras garantías, robo de vehículo y delitos vinculados con desaparición de personas, luego de que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres presentara los datos de prueba que establecen su probable responsabilidad.
Los hechos por los que se les imputa ocurrieron el 18 de noviembre de 2025 en este municipio, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
El juez determinó que subsiste la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de los tres imputados y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.