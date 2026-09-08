Detienen en Zamora a hombre con orden por abuso sexual

Guardia Civil, FGE y Policía Municipal lo identificaron tras un reporte por alteración del orden público; enfrenta proceso por abuso sexual.

Hombre detenido con rostro cubierto es custodiado por Guardia Civil, Policía Municipal y Fiscalía de Michoacán en Zamora

El detenido fue trasladado ante la autoridad correspondiente tras confirmarse que contaba con orden de aprehensión por abuso sexual. Se presume su inocencia hasta que un juez determine lo contrario.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 08, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

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- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
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- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
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Michoacán, 8 Sept 2026.- .- Elementos de la Guardia Civil, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal, detuvieron a un hombre en el centro de Zamora luego de que fuera señalado por alteraciones al orden público.

Al verificar sus antecedentes, las autoridades confirmaron que la persona contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de abuso sexual.

El indiciado fue trasladado ante la autoridad correspondiente para las diligencias legales que continúan el proceso.

seguridad sucesos criminalidad michoacan

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