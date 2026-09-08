Michoacán, 8 Sept 2026.- .- Elementos de la Guardia Civil, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal, detuvieron a un hombre en el centro de Zamora luego de que fuera señalado por alteraciones al orden público.
Al verificar sus antecedentes, las autoridades confirmaron que la persona contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de abuso sexual.
El indiciado fue trasladado ante la autoridad correspondiente para las diligencias legales que continúan el proceso.