Querétaro, 8 de septiembre de 2026.- Durante el evento del quinto informe de gobierno del gobernador Mauricio Kuri González, el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, destacó la compra de 400 unidades para el sistema de Transporte de Querétaro como uno de los principales logros de movilidad de la administración: por primera vez en la historia de Qrobús, el gobierno del Estado es propietario de las unidades, operadas mediante una empresa público-privada creada para ese fin.
El funcionario lo presentó como parte del balance de logros del sexenio, no como un anuncio nuevo.
Cuanalo Santos detalló que se trata de unidades de alta tecnología, accesibles para adultos mayores y personas con debilidad visual, y que operan prácticamente sin emisiones contaminantes. La compra corresponde a la flota ecológica de transporte que el gobierno estatal presentó en 2024, con señalización braille, pantallas informativas, asientos preferentes y cargadores USB.
El director de la AMEQ añadió que la renovación alcanza el 90 por ciento de la flota que hoy circula en el sistema de Transporte de Querétaro, un incremento que se refleja tanto en el número de unidades como en su capacidad, factor que ha permitido atender el crecimiento en la demanda del servicio.
La operación de las unidades recae en QroBus, la empresa única de transporte público que agrupó a los concesionarios de la zona metropolitana desde su constitución en 2017, y que hoy opera bajo el esquema público-privado que describió el funcionario durante el informe.