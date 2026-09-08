​Transporte de Qro suma 400 unidades, destaca AMEQ

El director de la Agencia de Movilidad del Estado lo mencionó durante el evento del gobernador Mauricio Kuri González, en el marco de su quinto informe de gobierno.

Unidad nueva del sistema de Transporte de Querétaro, propiedad del gobierno del Estado.

El gobierno de Querétaro es propietario, por primera vez en la historia de Qrobús, de las 400 unidades destacadas por la AMEQ en el quinto informe de gobierno.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de septiembre de 2026.- Durante el evento del quinto informe de gobierno del gobernador Mauricio Kuri González, el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, destacó la compra de 400 unidades para el sistema de Transporte de Querétaro como uno de los principales logros de movilidad de la administración: por primera vez en la historia de Qrobús, el gobierno del Estado es propietario de las unidades, operadas mediante una empresa público-privada creada para ese fin.

El funcionario lo presentó como parte del balance de logros del sexenio, no como un anuncio nuevo.

Cuanalo Santos detalló que se trata de unidades de alta tecnología, accesibles para adultos mayores y personas con debilidad visual, y que operan prácticamente sin emisiones contaminantes. La compra corresponde a la flota ecológica de transporte que el gobierno estatal presentó en 2024, con señalización braille, pantallas informativas, asientos preferentes y cargadores USB.

El director de la AMEQ añadió que la renovación alcanza el 90 por ciento de la flota que hoy circula en el sistema de Transporte de Querétaro, un incremento que se refleja tanto en el número de unidades como en su capacidad, factor que ha permitido atender el crecimiento en la demanda del servicio.

La operación de las unidades recae en QroBus, la empresa única de transporte público que agrupó a los concesionarios de la zona metropolitana desde su constitución en 2017, y que hoy opera bajo el esquema público-privado que describió el funcionario durante el informe.

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