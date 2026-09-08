Querétaro, 8 de septiembre de 2026.- Más de 150 profesionales del Derecho participaron en un encuentro convocado por Analítica Jurídica, donde el senador Agustín Dorantes Lámbarri dialogó sobre seguridad, uso de los recursos públicos, fortalecimiento de las fiscalías y los retos que enfrenta Querétaro.
Durante el foro, Dorantes llamó a los asistentes a involucrarse en la discusión de los asuntos públicos y planteó que la participación ciudadana también debe alcanzar la revisión del presupuesto estatal. El encuentro se realizó durante el periodo en que el legislador ha presentado los resultados de su Segundo Informe Legislativo.
“Tenemos que ser muy exigentes en cómo usamos el dinero de sus impuestos, pues para resolver la mayor parte de las problemáticas posibles, y aquí, mi recomendación es: involúcrense, participen, pregunten”, expresó ante los asistentes.
En materia de seguridad, Dorantes sostuvo que Querétaro mantiene una condición favorable al compararlo con entidades como Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas y Baja California Sur. Reconoció, no obstante, que todavía existen pendientes y planteó mejorar la eficiencia en el uso de los recursos destinados a atenderlos, un tema que también ha abordado en encuentros con distintos sectores sobre seguridad pública.
El foro convocado por Analítica Jurídica reunió a profesionales del Derecho para exponer inquietudes sobre seguridad, fiscalías y reforma judicial. rotativo.com.mx
“Creo que en Querétaro relacionalmente vamos en el camino correcto, faltan muchas cosas por hacer; lo que tenemos que hacer es ser más eficientes, usar en mejor forma los recursos de sus impuestos para garantizar una mejor calidad de vida para todas y para todos”, señaló.
El senador indicó que su trabajo legislativo mantiene como prioridades la seguridad, energía, agua y crecimiento urbano ordenado. Añadió que, frente a una mayoría en el Senado que desde su perspectiva ha cerrado el paso a distintas propuestas, ha buscado mecanismos para impulsar soluciones desde Querétaro.
Entre los asuntos que mencionó se encuentran la Ley Kuri, la Ley Reembolso, el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y la supervisión de mandos superiores de los cuerpos de seguridad pública e investigación.
Por su parte, las y los profesionales del Derecho expusieron inquietudes relacionadas con el combate a la impunidad y el fortalecimiento de las fiscalías federal y estatales, temas vinculados directamente con el ejercicio de su profesión.
Otro de los asuntos planteados fue la revisión de los resultados de la reforma judicial, al cumplirse un año de su implementación en el ámbito federal. Los participantes plantearon analizar sus efectos y los retos que permanecen dentro del sistema de justicia.