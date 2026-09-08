Dorantes dialoga con abogados sobre retos de Querétaro

Más de 150 profesionales del Derecho participaron en un foro sobre seguridad, presupuesto, fiscalías y reforma judicial.

Agustín Dorantes dialoga con abogados durante un foro sobre seguridad, justicia y presupuesto en Querétaro.

Agustín Dorantes participó en un encuentro con más de 150 profesionales del Derecho para abordar seguridad, presupuesto y justicia en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de septiembre de 2026.- Más de 150 profesionales del Derecho participaron en un encuentro convocado por Analítica Jurídica, donde el senador Agustín Dorantes Lámbarri dialogó sobre seguridad, uso de los recursos públicos, fortalecimiento de las fiscalías y los retos que enfrenta Querétaro.

Durante el foro, Dorantes llamó a los asistentes a involucrarse en la discusión de los asuntos públicos y planteó que la participación ciudadana también debe alcanzar la revisión del presupuesto estatal. El encuentro se realizó durante el periodo en que el legislador ha presentado los resultados de su Segundo Informe Legislativo.

“Tenemos que ser muy exigentes en cómo usamos el dinero de sus impuestos, pues para resolver la mayor parte de las problemáticas posibles, y aquí, mi recomendación es: involúcrense, participen, pregunten”, expresó ante los asistentes.

En materia de seguridad, Dorantes sostuvo que Querétaro mantiene una condición favorable al compararlo con entidades como Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas y Baja California Sur. Reconoció, no obstante, que todavía existen pendientes y planteó mejorar la eficiencia en el uso de los recursos destinados a atenderlos, un tema que también ha abordado en encuentros con distintos sectores sobre seguridad pública.

Profesionales del Derecho reunidos en Quer\u00e9taro para dialogar sobre seguridad, fiscal\u00edas y reforma judicial. El foro convocado por Analítica Jurídica reunió a profesionales del Derecho para exponer inquietudes sobre seguridad, fiscalías y reforma judicial. rotativo.com.mx

“Creo que en Querétaro relacionalmente vamos en el camino correcto, faltan muchas cosas por hacer; lo que tenemos que hacer es ser más eficientes, usar en mejor forma los recursos de sus impuestos para garantizar una mejor calidad de vida para todas y para todos”, señaló.

El senador indicó que su trabajo legislativo mantiene como prioridades la seguridad, energía, agua y crecimiento urbano ordenado. Añadió que, frente a una mayoría en el Senado que desde su perspectiva ha cerrado el paso a distintas propuestas, ha buscado mecanismos para impulsar soluciones desde Querétaro.

Entre los asuntos que mencionó se encuentran la Ley Kuri, la Ley Reembolso, el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y la supervisión de mandos superiores de los cuerpos de seguridad pública e investigación.

Por su parte, las y los profesionales del Derecho expusieron inquietudes relacionadas con el combate a la impunidad y el fortalecimiento de las fiscalías federal y estatales, temas vinculados directamente con el ejercicio de su profesión.

Otro de los asuntos planteados fue la revisión de los resultados de la reforma judicial, al cumplirse un año de su implementación en el ámbito federal. Los participantes plantearon analizar sus efectos y los retos que permanecen dentro del sistema de justicia.

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