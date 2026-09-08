Querétaro, 8 de septiembre de 2026.- La Policía de Investigación del Delito (PID), adscrita a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, cumplimentó una orden de reaprehensión contra Ernesto Javier "N" por el delito de robo calificado, en atención a una solicitud de colaboración de autoridades del estado de Zacatecas.
La orden fue cumplimentada el 12 de agosto de 2026 en la zona de Centro Sur, municipio de Querétaro. La acción se dio en el marco de la estrategia Sinergia Interestatal, el mismo mecanismo de coordinación entre entidades que en julio permitió la captura de Daniel "N", alias "El Soldado", en Chiapas, en cumplimiento de una orden judicial ligada a hechos ocurridos en Querétaro.
Elementos de la PID informaron a Ernesto Javier "N" el motivo de su detención y le hicieron saber los derechos que le asisten como persona detenida.
Posteriormente se realizaron los trámites de colaboración correspondientes y Ernesto Javier "N" fue puesto a disposición de la autoridad requirente en Zacatecas, donde continuará el proceso penal por el delito de robo calificado. El mecanismo opera también en sentido inverso: en julio, Querétaro solicitó a otra entidad la reaprehensión de un hombre requerido por violencia familiar en Veracruz, quien de igual forma quedó a disposición de la autoridad correspondiente.
*Se presume la inocencia de Ernesto Javier "N" en tanto la autoridad judicial no declare su responsabilidad, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.