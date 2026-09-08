PID cumple en Querétaro reaprehensión pedida por Zacatecas

La PID cumplimentó en Querétaro una orden de reaprehensión contra Ernesto Javier "N" por robo calificado, solicitada por Zacatecas.

Elementos de la PID custodian a hombre detenido por reaprehensión de Zacatecas en Querétaro, rostro difuminado

Ernesto Javier "N" fue puesto a disposición de la autoridad de Zacatecas tras la reaprehensión cumplimentada por la PID en Querétaro. Se presume su inocencia mientras la autoridad judicial no declare su responsabilidad, conforme al artículo 13 del CNPP.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de septiembre de 2026.- La Policía de Investigación del Delito (PID), adscrita a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, cumplimentó una orden de reaprehensión contra Ernesto Javier "N" por el delito de robo calificado, en atención a una solicitud de colaboración de autoridades del estado de Zacatecas.

La orden fue cumplimentada el 12 de agosto de 2026 en la zona de Centro Sur, municipio de Querétaro. La acción se dio en el marco de la estrategia Sinergia Interestatal, el mismo mecanismo de coordinación entre entidades que en julio permitió la captura de Daniel "N", alias "El Soldado", en Chiapas, en cumplimiento de una orden judicial ligada a hechos ocurridos en Querétaro.

Elementos de la PID informaron a Ernesto Javier "N" el motivo de su detención y le hicieron saber los derechos que le asisten como persona detenida.

Posteriormente se realizaron los trámites de colaboración correspondientes y Ernesto Javier "N" fue puesto a disposición de la autoridad requirente en Zacatecas, donde continuará el proceso penal por el delito de robo calificado. El mecanismo opera también en sentido inverso: en julio, Querétaro solicitó a otra entidad la reaprehensión de un hombre requerido por violencia familiar en Veracruz, quien de igual forma quedó a disposición de la autoridad correspondiente.

*Se presume la inocencia de Ernesto Javier "N" en tanto la autoridad judicial no declare su responsabilidad, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

seguridad sucesos criminalidad fiscalía

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