Roberto Cabrera lleva mesas de atención y campaña de salud visual a Santa Rosa Xajay

Cabrera Valencia escucha a vecinos y dependencias municipales realizan jornada de servicios en la comunidad.

Alcalde Roberto Cabrera Valencia atiende a vecinos durante el programa Miércoles en Santa Rosa Xajay, San Juan del Río

Dependencias municipales instalaron mesas de atención y realizaron labores de poda, deshierbe y rehabilitación de espacios en la comunidad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 15 de abril de 2026. — El alcalde Roberto Cabrera Valencia trasladó este miércoles el programa de atención itinerante del Gobierno Municipal a Santa Rosa Xajay, donde escuchó a liderazgos comunitarios y donde dependencias de la administración instalaron mesas de servicios, campaña de salud visual y trabajos de limpieza en la comunidad.

El ejercicio forma parte del esquema "Miércoles en Santa Rosa Xajay", bajo el cual la presidencia municipal se desplaza a las localidades para recibir planteamientos vecinales sin trámite previo.

Alcalde Roberto Cabrera Valencia atiende a vecinos durante el programa Mi\u00e9rcoles en Santa Rosa Xajay, San Juan del R\u00edo El alcalde Roberto Cabrera Valencia escuchó planteamientos de liderazgos vecinales durante el encuentro en Santa Rosa Xajay. rotativo.com.mx

Durante la jornada, las áreas operativas del ayuntamiento ejecutaron labores de poda, deshierbe y rehabilitación de espacios públicos, además de una entrega de jitomate a familias de la comunidad.

La campaña de salud visual permitió a los asistentes recibir valoración óptica, aunque la administración no precisó el número de beneficiarios atendidos ni los recursos invertidos en la jornada.

Alcalde Roberto Cabrera Valencia atiende a vecinos durante el programa Mi\u00e9rcoles en Santa Rosa Xajay, San Juan del R\u00edo Dependencias municipales instalaron mesas de atención y realizaron labores de poda, deshierbe y rehabilitación de espacios en la comunidad. rotativo.com.mx

Las mesas de atención ciudadana operaron de forma simultánea para recibir solicitudes y quejas vecinales. El Gobierno Municipal de San Juan del Río ha sostenido este formato itinerante como mecanismo para acercar trámites a las comunidades alejadas del centro urbano, aunque hasta el momento la administración no ha publicado un balance acumulado de personas atendidas ni de obras derivadas de estos encuentros.

Cabrera Valencia recogió las inquietudes planteadas por los liderazgos comunitarios, para posteriormente darles seguimiento y cumplimiento cabal.

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