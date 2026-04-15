San Juan del Río, 15 de abril de 2026. — El alcalde Roberto Cabrera Valencia trasladó este miércoles el programa de atención itinerante del Gobierno Municipal a Santa Rosa Xajay, donde escuchó a liderazgos comunitarios y donde dependencias de la administración instalaron mesas de servicios, campaña de salud visual y trabajos de limpieza en la comunidad.
El ejercicio forma parte del esquema "Miércoles en Santa Rosa Xajay", bajo el cual la presidencia municipal se desplaza a las localidades para recibir planteamientos vecinales sin trámite previo.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia escuchó planteamientos de liderazgos vecinales durante el encuentro en Santa Rosa Xajay. rotativo.com.mx
Durante la jornada, las áreas operativas del ayuntamiento ejecutaron labores de poda, deshierbe y rehabilitación de espacios públicos, además de una entrega de jitomate a familias de la comunidad.
La campaña de salud visual permitió a los asistentes recibir valoración óptica, aunque la administración no precisó el número de beneficiarios atendidos ni los recursos invertidos en la jornada.
Dependencias municipales instalaron mesas de atención y realizaron labores de poda, deshierbe y rehabilitación de espacios en la comunidad. rotativo.com.mx
Las mesas de atención ciudadana operaron de forma simultánea para recibir solicitudes y quejas vecinales. El Gobierno Municipal de San Juan del Río ha sostenido este formato itinerante como mecanismo para acercar trámites a las comunidades alejadas del centro urbano, aunque hasta el momento la administración no ha publicado un balance acumulado de personas atendidas ni de obras derivadas de estos encuentros.
Cabrera Valencia recogió las inquietudes planteadas por los liderazgos comunitarios, para posteriormente darles seguimiento y cumplimiento cabal.