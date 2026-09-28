Huracán Polo categoría 3 avanza hacia Baja California Sur

Conagua prevé lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en zonas de Baja California Sur y Sonora, además de oleaje de hasta 10 metros.

Imagen satelital de Conagua y el SMN del Pacífico mexicano con el huracán Polo frente a Baja California Sur y la tormenta tropical Rachel al sur de Guerrero

El huracán Polo, categoría 3, se localizó a 140 kilómetros al oeste-suroeste de Santa Rosalía, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 185 km/h, de acuerdo con el Aviso Meteorológico 48-26 de Conagua.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 28, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Ciudad de México, 28 de septiembre de 2026.- Se pronostica que el centro del huracán Polo, de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, impacte en la porción central de Baja California Sur durante la tarde o noche del 28 de septiembre, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el sistema se localizó a 140 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Santa Rosalía, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora (km/h), rachas de 220 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 17 km/h, según el Aviso Meteorológico 48-26.

La circulación de Polo generará lluvias torrenciales, de 150 a 250 milímetros (mm), en el centro de Baja California Sur y en la costa y el sur de Sonora.

En el centro de Sonora las lluvias serán intensas, de 75 a 150 mm. Se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 mm, en el norte de Sinaloa y en el norte y oeste de Chihuahua, y fuertes, de 25 a 50 mm, en el centro y sur de Baja California.

En Baja California Sur, el huracán provocará vientos sostenidos de 170 a 190 km/h con rachas de 220 a 240 km/h. En la costa y el sur de Sonora, los vientos serán de 40 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h.

El oleaje alcanzará de 8 a 10 metros (m) de altura en las costas de Baja California Sur; de 2 a 4 m en la costa sur de Sonora, y de 1 a 2 m en las costas del sur de Baja California Sur y en Sinaloa. En las costas del centro de Baja California Sur se prevé marea de tormenta de 1.5 a 2.5 m.

Las precipitaciones podrían originar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Conagua exhortó a la población a permanecer atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Conagua, y a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene zona de prevención por vientos de huracán desde Punta Abreojos hasta Santa Fe y desde Loreto hasta San Juan Bautista, en Baja California Sur, y desde Bahía de Kino hasta Huatabampito, en Sonora.

La zona de vigilancia por vientos de huracán y de prevención por vientos de tormenta tropical abarca desde Punta Abreojos hasta Punta Eugenia y desde Loreto hasta San Evaristo, en Baja California Sur, y desde Huatabampito, Sonora, hasta Topolobampo, Sinaloa.

A las 09:00 horas, la tormenta tropical Rachel se ubicó a 370 km al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 665 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 85 km/h, rachas de 100 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 13 km/h.

Rachel ocasiona lluvias muy intensas, de 75 a 150 mm, en el sureste y la costa de Guerrero y en la costa, suroeste y norte de Oaxaca, y fuertes, de 25 a 50 mm, en el sur y suroeste de Michoacán.

Genera vientos sostenidos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en las costas de Michoacán, Guerrero y el oeste de Oaxaca, y oleaje de 3 a 5 m en las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Para Rachel se activa zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco, y se mantiene la zona de vigilancia por esos vientos desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Conagua remite a las páginas www.gob.mx/conagua y smn.conagua.gob.mx, a las cuentas de X @conagua_mx y @conagua_clima y a las de Facebook conaguamx y smnmexico.

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