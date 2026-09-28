HGZ 30 del IMSS ensaya respuesta a una fuga de amoniaco

El simulacro de escritorio, de 60 minutos, forma parte de la preparación para la evaluación interinstitucional del Programa Hospital Seguro del 29 de septiembre.

Una ambulancia con el número 15 frente al acceso a Urgencias, rodeada de personal médico y de Protección Civil.

La coordinación de ambulancias fue uno de los procesos que revisó el HGZ No. 30 en el ejercicio de 60 minutos.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 28, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Ciudad de México, 28 de septiembre de 2026.- El Hospital General de Zona (HGZ) No. 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ensayó durante 60 minutos su respuesta a una emergencia química con múltiples víctimas: un camión cisterna con amoniaco anhidro se veía envuelto en una colisión múltiple y el gas escapaba de forma continua por la válvula de descarga dañada.

Según la hipótesis del ejercicio, alrededor de 40 personas resultaban potencialmente afectadas.

Fue un simulacro de escritorio. El equipo directivo del hospital tomó decisiones minuto a minuto, sin desplegar recursos físicos ni movilizar personal o pacientes.

La Dirección de Prestaciones Médicas (DPM) coordinó el ejercicio a través de la Coordinación de Proyectos Especiales, con el fin de evaluar la capacidad de detección, notificación, activación, coordinación y respuesta del hospital, y su articulación con otras unidades médicas del IMSS.

El escenario arrancó con la llegada, por sus propios medios, de un paciente al Servicio de Urgencias del HGZ No. 30. Refirió dificultad respiratoria y ardor ocular tras exponerse a una nube de olor penetrante, y avisó de otras personas lesionadas en el sitio del incidente.

De ahí, los directivos identificaron el riesgo químico, notificaron a la dirección del hospital, activaron el Comité Hospitalario para Emergencias y Desastres y el Centro de Operaciones en Emergencias (COE), y se comunicaron con el Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED).

Sobre una maqueta del hospital revisaron los procesos que exige una emergencia de este tipo: activación de la zona de descontaminación, uso de equipo de protección personal, organización del triage, evacuación del Servicio de Urgencias, coordinación de ambulancias y reconversión hospitalaria para ampliar la capacidad de atención.

Otro eje fue la coordinación entre el CVOED, el HGZ No. 30 y las unidades de apoyo de la Red Integrada de Servicios de Salud (RISS). Se revisaron también la activación de los Planes Hospitalarios de Respuesta a Emergencias y Desastres, el reporte de capacidades hospitalarias y los mecanismos de referencia, contrarreferencia y distribución de pacientes.

De acuerdo con el IMSS, la evaluación permitió identificar áreas de oportunidad que se incorporarán a los documentos y planes institucionales de preparación y respuesta ante emergencias y desastres del hospital.

El ejercicio forma parte de los preparativos del HGZ No. 30 para la evaluación interinstitucional del Programa Hospital Seguro, programada para el 29 de septiembre.

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