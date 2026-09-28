Cuernavaca, 28 de septiembre de 2026.— Dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fueron asesinados por sujetos armados que viajaban en motocicleta, en un ataque registrado sobre la avenida Chulavista, en Cuernavaca. Otra persona resultó lesionada y fue trasladada para recibir atención médica.

Los primeros reportes indican que los agresores interceptaron a las víctimas y huyeron del lugar tras el ataque.

La comunidad universitaria exigió a las autoridades el esclarecimiento del crimen y justicia para los estudiantes. La UAEM expresó su preocupación por la violencia que afecta a su comunidad estudiantil y demandó que las investigaciones permitan identificar y detener a los responsables.

Corresponderá a las autoridades determinar las circunstancias del ataque e identificar a quienes participaron en él.