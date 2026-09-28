Asesinan a dos estudiantes de la UAEM en Cuernavaca

Sujetos armados que viajaban en motocicleta atacaron a las víctimas en la avenida Chulavista; una tercera persona resultó lesionada y la universidad exigió justicia.

Salón de clases con alumnos, imagen de referencia por el asesinato de dos estudiantes de la UAEM en Cuernavaca

Dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fueron asesinados por sujetos armados que viajaban en motocicleta sobre la avenida Chulavista, en Cuernavaca; otra persona resultó lesionada. Imagen de referencia.

UAEM
Getting your Trinity Audio player ready...
Ana Márquéz
Por Ana Márquéz Sep 28, 2026
Ana Márquéz
See Full Bio

Cuernavaca, 28 de septiembre de 2026.— Dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fueron asesinados por sujetos armados que viajaban en motocicleta, en un ataque registrado sobre la avenida Chulavista, en Cuernavaca. Otra persona resultó lesionada y fue trasladada para recibir atención médica.

Los primeros reportes indican que los agresores interceptaron a las víctimas y huyeron del lugar tras el ataque.

La comunidad universitaria exigió a las autoridades el esclarecimiento del crimen y justicia para los estudiantes. La UAEM expresó su preocupación por la violencia que afecta a su comunidad estudiantil y demandó que las investigaciones permitan identificar y detener a los responsables.

Corresponderá a las autoridades determinar las circunstancias del ataque e identificar a quienes participaron en él.

seguridad sucesos criminalidad morelos

Reciente

Camioneta de la Policía Municipal con torretas encendidas atravesada en un carril junto a conos naranjas durante el operativo alcoholímetro nocturno en Querétaro.
Querétaro

Alcoholímetro en Querétaro: 32 detenidos y 29 autos al corralón

La Dirección de Justicia Cívica aplicó 739 pruebas de alcoholemia del 21 al 27 de septiembre; 39 resultaron positivas y derivaron en 32 personas sancionadas.

Fichas de Juan Miguel “N” y Ernesto “N”, sentenciados a 50 años de prisión por secuestro agravado en Reynosa
Seguridad

Sentencian a 50 años de prisión a dos por secuestro en Reynosa

La víctima fue privada de su libertad en la colonia Del Valle y liberada en Río Bravo; los sentenciados deberán pagar 434 mil 280 pesos.

Elementos federales custodian a detenido junto a avión de la Fuerza Aérea tras cateos contra el Cártel del Golfo
México

Detienen a “Bebo”, presunto operador del Cártel del Golfo

Defensa, Guardia Nacional y FGR aseguraron dos aeronaves, 84 tractocamiones y alrededor de 500 mil litros de combustible en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Tarjeta de la estrategia Sinergia por Querétaro con la leyenda «Detenido» y el rostro de la persona difuminado, por el cateo en la colonia El Vergel.
Querétaro

Cateo en El Vergel deja un detenido y formatos vehiculares

Fiscalía asegura dos equipos de cómputo, hojas para impresión de facturas y una bolsa con sustancia cristalina con características de narcótico.