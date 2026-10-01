Oaxaca, 1 de octubre de 2026.- J.K.M.S., excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito contra la investigación y seguridad del Estado, al brindar presuntamente protección al grupo delictivo conocido como “Los Cromos”, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

En la audiencia inicial, el juez de la causa calificó como legal la detención de J.K.M.S., resultado de una intervención coordinada entre la FGEO y grupos especiales de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal, con la participación de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá.

Es la tercera persona vinculada a proceso luego de los operativos desplegados en Juchitán, una intervención con la que, según la Fiscalía, se busca identificar y desarticular las redes de complicidad que permiten operar a grupos delictivos en la región del Istmo.

El 23 de septiembre, en la primera fase de la intervención, las fuerzas de seguridad aprehendieron a quien entonces era presidente municipal en funciones de Juchitán, identificado con las iniciales M.S.A. y alias “Quetu”, y a C.A.P.L., alias “La Parka”.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, ambos son señalados por su probable participación en acciones para encubrir y favorecer las actividades ilícitas de Los Cromos, grupo que las indagatorias identifican como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región.

A ambos se les atribuye también probable responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.