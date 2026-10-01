Vinculan a proceso a excomisionado de Policía de Juchitán

La Fiscalía de Oaxaca lo señala por proteger presuntamente a Los Cromos. Es la tercera persona en esa etapa procesal tras los operativos en Juchitán.

Hombre de cabello canoso y bigote, con una franja negra sobre los ojos, ante un fondo azul marino; caso del excomisionado de Juchitán vinculado a proceso.

El juez calificó como legal la detención durante la audiencia inicial, informó la Fiscalía de Oaxaca. Las personas detenidas se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 01, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Oaxaca, 1 de octubre de 2026.- J.K.M.S., excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito contra la investigación y seguridad del Estado, al brindar presuntamente protección al grupo delictivo conocido como “Los Cromos”, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

En la audiencia inicial, el juez de la causa calificó como legal la detención de J.K.M.S., resultado de una intervención coordinada entre la FGEO y grupos especiales de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal, con la participación de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá.

Es la tercera persona vinculada a proceso luego de los operativos desplegados en Juchitán, una intervención con la que, según la Fiscalía, se busca identificar y desarticular las redes de complicidad que permiten operar a grupos delictivos en la región del Istmo.

El 23 de septiembre, en la primera fase de la intervención, las fuerzas de seguridad aprehendieron a quien entonces era presidente municipal en funciones de Juchitán, identificado con las iniciales M.S.A. y alias “Quetu”, y a C.A.P.L., alias “La Parka”.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, ambos son señalados por su probable participación en acciones para encubrir y favorecer las actividades ilícitas de Los Cromos, grupo que las indagatorias identifican como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región.

A ambos se les atribuye también probable responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

seguridad criminalidad sucesos oaxaca

Reciente

Diagnóstico fiscal gratuito de PRODECON para personas físicas, disponible de octubre a diciembre de 2026
México

PRODECON ofrece diagnóstico fiscal gratuito hasta diciembre

Asesores de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente revisarán Constancia de Situación Fiscal, Buzón Tributario y posibles adeudos de octubre a diciembre.

Santiago Nieto Castillo sostiene el escrito de su solicitud frente a la fachada del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que investigue espectaculares con el logotipo del Gobierno de México
México

Nieto pide al IMPI indagar logo del Gobierno en espectaculares

Nieto exige identificar a quienes financian la publicidad que atribuye al Tren México-Querétaro la carga y lentitud del tránsito en la capital queretana.

Manta con la leyenda Plan Marina colgada en el costado de una embarcación, con personal naval a bordo durante la noche.
Seguridad

Más de 4,878 elementos navales auxilian a afectados en Sonora

La Marina cerró puertos a la navegación en Manzanillo, San Blas y Puerto Vallarta por el huracán Rachel y supervisa albergues en Oaxaca.

Martín Arango García, presidente del PAN en Querétaro, con camisa azul marino con el logotipo del partido frente a una lona del PAN
Querétaro

PAN Querétaro responsabiliza a Morena del huachicol fiscal

Martín Arango García retomó una estimación de 3.1 billones de pesos y aseguró que su partido no quiere que se repita en el estado.