Detienen en Culiacán a un hombre con fusil AK-47 y 200 dosis

La autoridad reportó siete cargadores, 180 cartuchos calibre 7.62x39 mm, un chaleco portaplacas con dos placas balísticas y 58.1 gramos de presunta metanfetamina.

Sedán blanco estacionado frente a una lona con los logotipos de dependencias de seguridad, asegurado tras la detención de un hombre en Culiacán, Sinaloa.

La autoridad reportó que el vehículo no cuenta con reporte de robo y fue asegurado junto con un fusil, siete cargadores, 180 cartuchos y 200 dosis de presunta metanfetamina. El detenido se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 01, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Sinaloa, 1 de octubre de 2026.- Personal del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), de la Policía Estatal Preventiva, con apoyo del Grupo Interinstitucional, detuvo en la colonia Díaz Ordaz de Culiacán a un hombre en posesión de un fusil tipo AK-47 y 200 dosis de presunta metanfetamina, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

El personal del GOES observó un vehículo en esa colonia. Su ocupante, al notar la presencia de la autoridad, descendió rápidamente e intentó ingresar a un inmueble para evitar la acción policial.

Le dieron seguimiento y lo alcanzaron.

Luego de una inspección, la autoridad reportó el aseguramiento de un fusil tipo AK-47 calibre 7.62x39 mm, siete cargadores y 180 cartuchos del mismo calibre, 200 dosis de presunta metanfetamina con un peso aproximado de 58.1 gramos, un chaleco portaplacas, dos placas balísticas y un vehículo sin reporte de robo.

El detenido y los indicios fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones y diligencias correspondientes.

seguridad criminalidad sucesos sinaloa

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