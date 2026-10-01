Sinaloa, 1 de octubre de 2026.- Personal del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), de la Policía Estatal Preventiva, con apoyo del Grupo Interinstitucional, detuvo en la colonia Díaz Ordaz de Culiacán a un hombre en posesión de un fusil tipo AK-47 y 200 dosis de presunta metanfetamina, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

El personal del GOES observó un vehículo en esa colonia. Su ocupante, al notar la presencia de la autoridad, descendió rápidamente e intentó ingresar a un inmueble para evitar la acción policial.

Le dieron seguimiento y lo alcanzaron.

Luego de una inspección, la autoridad reportó el aseguramiento de un fusil tipo AK-47 calibre 7.62x39 mm, siete cargadores y 180 cartuchos del mismo calibre, 200 dosis de presunta metanfetamina con un peso aproximado de 58.1 gramos, un chaleco portaplacas, dos placas balísticas y un vehículo sin reporte de robo.

El detenido y los indicios fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones y diligencias correspondientes.