Ciudad de México, 30 de septiembre de 2026.- Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a seis personas, entre ellas dos menores de edad, a quienes la dependencia señala como probables responsables del robo de tres extintores de una estación de gasolina en la alcaldía Cuauhtémoc.
De acuerdo con la SSC, los uniformados realizaban patrullajes sobre la avenida Insurgentes Sur y la calle Popocatépetl, en la colonia Hipódromo, cuando vieron que varias personas sustraían extintores de la gasolinera. Al notar la presencia policial, huyeron a bordo de una camioneta.
Los policías les dieron alcance y los detuvieron en el cruce de las avenidas Ingeniero Eduardo Molina y Canal del Norte, colonia 50. Tramo de 20 de Noviembre, alcaldía Venustiano Carranza. Tras una revisión preventiva, les aseguraron tres extintores de 500 gramos y un vehículo de color blanco.
Los detenidos son tres hombres de 18, 22 y 24 años, una mujer de 23 años y dos menores de edad. Les fueron comunicados sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.