Detienen a seis por robo de extintores en gasolinera de CDMX

Policías de la SSC les dieron alcance en Venustiano Carranza y les aseguraron tres extintores de 500 gramos y un vehículo de color blanco.

Tres extintores rojos de distintos tamaños junto a un muro de ladrillo blanco, imagen ilustrativa del robo de extintores en una gasolinera de la CDMX.

La SSC aseguró tres extintores de 500 gramos y un vehículo de color blanco a los seis detenidos en la alcaldía Venustiano Carranza. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica. Imagen ilustrativa.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 30 de septiembre de 2026.- Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a seis personas, entre ellas dos menores de edad, a quienes la dependencia señala como probables responsables del robo de tres extintores de una estación de gasolina en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la SSC, los uniformados realizaban patrullajes sobre la avenida Insurgentes Sur y la calle Popocatépetl, en la colonia Hipódromo, cuando vieron que varias personas sustraían extintores de la gasolinera. Al notar la presencia policial, huyeron a bordo de una camioneta.

Los policías les dieron alcance y los detuvieron en el cruce de las avenidas Ingeniero Eduardo Molina y Canal del Norte, colonia 50. Tramo de 20 de Noviembre, alcaldía Venustiano Carranza. Tras una revisión preventiva, les aseguraron tres extintores de 500 gramos y un vehículo de color blanco.

Los detenidos son tres hombres de 18, 22 y 24 años, una mujer de 23 años y dos menores de edad. Les fueron comunicados sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

seguridad sucesos criminalidad cdmx

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