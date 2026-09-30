Proponen registro estatal de sitios de taxi en Querétaro

El registro, a cargo de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, incluiría ubicación, capacidad máxima, concesionarios y operadores de cada sitio.

Taxistas de Santa Rosa Jáuregui reunidos con el documento de la iniciativa de registro de sitios de taxi en Querétaro

La iniciativa propone un Registro Estatal de Sitios de Taxi a cargo de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 30 de septiembre de 2026.- La iniciativa Cada Taxi en su Sitio propone crear un Registro Estatal de Sitios de Taxi y fijar reglas de operación para las bases de taxi de Querétaro. La presentó el diputado local Enrique Correa Sada con el objetivo de dar certeza a concesionarios, operadores y usuarios.

La propuesta encarga el registro a la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, con el fin de identificar cada sitio: su ubicación, su capacidad máxima, los concesionarios y operadores vinculados y sus condiciones de operación.

Otro bloque fija las reglas de funcionamiento. Los sitios deben operar con seguridad, limpieza y accesibilidad, respetar el número de vehículos autorizado y no invadir banquetas, rampas, pasos peatonales, ciclovías ni carriles de circulación.

Para los sitios que actualmente operan sin la totalidad de sus autorizaciones o registros, la iniciativa contempla un procedimiento de regularización, siempre que cumplan las disposiciones correspondientes.

Correa Sada explicó que la propuesta surge de escuchar directamente a taxistas, particularmente de Santa Rosa Jáuregui. “Mis amigos taxistas me dijeron algo muy claro: necesitamos orden y que se respeten nuestros sitios”, señaló.

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