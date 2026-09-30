Querétaro, 30 de septiembre de 2026.- La iniciativa Cada Taxi en su Sitio propone crear un Registro Estatal de Sitios de Taxi y fijar reglas de operación para las bases de taxi de Querétaro. La presentó el diputado local Enrique Correa Sada con el objetivo de dar certeza a concesionarios, operadores y usuarios.
La propuesta encarga el registro a la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, con el fin de identificar cada sitio: su ubicación, su capacidad máxima, los concesionarios y operadores vinculados y sus condiciones de operación.
Otro bloque fija las reglas de funcionamiento. Los sitios deben operar con seguridad, limpieza y accesibilidad, respetar el número de vehículos autorizado y no invadir banquetas, rampas, pasos peatonales, ciclovías ni carriles de circulación.
Para los sitios que actualmente operan sin la totalidad de sus autorizaciones o registros, la iniciativa contempla un procedimiento de regularización, siempre que cumplan las disposiciones correspondientes.
Correa Sada explicó que la propuesta surge de escuchar directamente a taxistas, particularmente de Santa Rosa Jáuregui. “Mis amigos taxistas me dijeron algo muy claro: necesitamos orden y que se respeten nuestros sitios”, señaló.