Vinculan a proceso a padre por explotación laboral de su hijo

El hombre recibió prisión preventiva y dos meses de plazo para la investigación complementaria; fue aprehendido el 27 de septiembre en Álvaro Obregón.

Fotografía institucional de un hombre con los ojos cubiertos por una franja negra, difundida por la Fiscalía CDMX en el caso de explotación laboral de un menor en la Ciudad de México.

Juan Carlos “N” fue aprehendido el 27 de septiembre de 2026 en la alcaldía Álvaro Obregón y vinculado a proceso el 28 de septiembre. Se le presume inocente en tanto no se declare su responsabilidad mediante sentencia.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 30, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 30 de septiembre de 2026.- Juan Carlos “N” quedó vinculado a proceso y en prisión preventiva por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas, en su modalidad de explotación laboral agravada, en perjuicio de su hijo. Lo informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX).

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía CDMX, entre noviembre de 2022 y noviembre de 2025 el imputado presuntamente obligó a su hijo, quien tenía nueve años al inicio de los hechos, a vender pan y dulces y a trabajar como mesero en distintas taquerías.

Las taquerías estaban en las alcaldías Benito Juárez, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Cuauhtémoc.

Según la Fiscalía, el hombre se habría quedado con el dinero que obtenía el niño y lo habría golpeado e insultado cuando se negaba a trabajar.

La madre del niño presentó la denuncia el 28 de noviembre de 2025. A partir de ella, el agente del Ministerio Público recabó entrevistas de la víctima y de testigos, obtuvo un dictamen pericial en psicología y reunió información para documentar las condiciones de riesgo en la vía pública donde el niño habría sido obligado a vender pan.

Con esos elementos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control una orden de aprehensión.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), localizaron al probable responsable en la alcaldía Álvaro Obregón y ejecutaron la orden el 27 de septiembre de 2026.

El 28 de septiembre, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados durante la investigación. Con ellos, la autoridad judicial lo vinculó a proceso, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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