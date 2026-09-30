Ciudad de México, 30 de septiembre de 2026.- Ciberdelincuentes se hacen pasar por especialistas para prometer que recuperarán cuentas perdidas, alertó la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, que advierte a la ciudadanía sobre la falsa recuperación de cuentas.

En la ilustración que acompaña la alerta, el supuesto especialista escribe “¡Puedo recuperarla rápido!”, se presenta como hacker ético y especialista con acceso interno a las plataformas y remata con un mensaje de una sola palabra: “Garantizado”.

La primera recomendación de la SSC es desconfiar de personas o grupos que prometan recuperar cuentas por métodos no oficiales.

La segunda, evitar pagos a desconocidos por supuestos servicios de recuperación; la tercera, no compartir contraseñas, códigos de verificación ni información confidencial con terceros; la cuarta, usar únicamente los canales oficiales de recuperación de las plataformas digitales.

Las dos últimas: activar la verificación en dos pasos para fortalecer la seguridad de las cuentas y denunciar los perfiles o grupos que promuevan este tipo de servicios fraudulentos.

La SSC pidió comunicarse con la Policía Cibernética a quien reciba una solicitud de dinero, contraseñas o códigos para recuperar su cuenta: 55 5242 5100, extensión 5086, o policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.