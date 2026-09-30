Alertan por falsos especialistas que prometen recuperar cuentas

La Policía Cibernética de la SSC recomienda no pagar a desconocidos, no compartir códigos de verificación y activar la verificación en dos pasos.

Computadora portátil que pide un PIN y teléfono celular con un código temporal, ilustración del fraude de recuperación de cuentas y los códigos de verificación.

La Policía Cibernética de la SSC pide no compartir contraseñas, códigos de verificación ni información confidencial con terceros. Imagen ilustrativa.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 30, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

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Ciudad de México, 30 de septiembre de 2026.- Ciberdelincuentes se hacen pasar por especialistas para prometer que recuperarán cuentas perdidas, alertó la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, que advierte a la ciudadanía sobre la falsa recuperación de cuentas.

En la ilustración que acompaña la alerta, el supuesto especialista escribe “¡Puedo recuperarla rápido!”, se presenta como hacker ético y especialista con acceso interno a las plataformas y remata con un mensaje de una sola palabra: “Garantizado”.

La primera recomendación de la SSC es desconfiar de personas o grupos que prometan recuperar cuentas por métodos no oficiales.

La segunda, evitar pagos a desconocidos por supuestos servicios de recuperación; la tercera, no compartir contraseñas, códigos de verificación ni información confidencial con terceros; la cuarta, usar únicamente los canales oficiales de recuperación de las plataformas digitales.

Las dos últimas: activar la verificación en dos pasos para fortalecer la seguridad de las cuentas y denunciar los perfiles o grupos que promuevan este tipo de servicios fraudulentos.

La SSC pidió comunicarse con la Policía Cibernética a quien reciba una solicitud de dinero, contraseñas o códigos para recuperar su cuenta: 55 5242 5100, extensión 5086, o policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

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