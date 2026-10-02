Productores de La Valla analizan reubicar dos pozos agrícolas

Un pozo ya fue reubicado con unos 15.2 millones de pesos; Querétaro registra menos de 50 casos activos de gusano barrenador.

Lodo seco junto a un cuerpo de agua reducido; imagen ilustrativa sobre pozos agrícolas y escasez de agua en San Juan del Río

Tres pozos abastecen alrededor de 900 cultivos en el ejido La Valla, de acuerdo con información de los productores.

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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 02, 2026
Ana Cecilia Márquez
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San Juan del Río, 2 de octubre de 2026.- Productores del ejido La Valla analizan reubicar dos pozos agrícolas por la escasez de agua y la ausencia de lluvias regulares.

Alrededor de 900 cultivos de granos, hortalizas y floricultura dependen de los tres pozos del ejido, de acuerdo con información de los productores.

Uno de ellos ya fue reubicado con una inversión aproximada de 15.2 millones de pesos, aportados entre ejidatarios y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para los otros dos, los productores buscan alternativas de abastecimiento.

Querétaro registra actualmente menos de 50 casos activos de gusano barrenador del ganado, informó Romualdo Moreno Gutiérrez, presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro.

En el periodo de mayor presencia de la plaga se llegaron a contabilizar alrededor de mil casos.

Entre las medidas implementadas se encuentran la atención directa a los animales, la coordinación con autoridades estatales y federales, y la colocación de 20 mil aretes de identificación para fortalecer el control epidemiológico.

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