San Juan del Río retira cableado obsoleto en avenida Pedregoso

La Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano realizó los trabajos con participación de empresas de comunicaciones, como parte de jornadas permanentes en el municipio.

Trabajadores retiran cableado obsoleto en avenida Pedregoso de San Juan del Río; uno carga una escalera y otro jala cables

La Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano de San Juan del Río retiró cableado obsoleto en la avenida Pedregoso, en coordinación con empresas de comunicaciones.

Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano SJR
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 1 de octubre de 2026.- Personal de la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, retiró cableado obsoleto de la avenida Pedregoso.

Los trabajos forman parte de las jornadas permanentes de limpieza que la dependencia realiza en coordinación con las empresas que ofrecen servicios de comunicaciones en el municipio, las cuales participan directamente en las labores sobre la vialidad.

De acuerdo con la secretaría, el retiro de cableado responde a una instrucción del presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, para mejorar la imagen de calles y avenidas de San Juan del Río.

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