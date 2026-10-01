San Juan del Río, 1 de octubre de 2026.- Personal de la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, adscrita a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, retiró cableado obsoleto de la avenida Pedregoso.
Los trabajos forman parte de las jornadas permanentes de limpieza que la dependencia realiza en coordinación con las empresas que ofrecen servicios de comunicaciones en el municipio, las cuales participan directamente en las labores sobre la vialidad.
De acuerdo con la secretaría, el retiro de cableado responde a una instrucción del presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, para mejorar la imagen de calles y avenidas de San Juan del Río.