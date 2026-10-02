San Juan del Río, 2 de octubre de 2026.- La rehabilitación de la carretera federal 45 entre Huichapan y San Juan del Río avanza por tramos, y en algunos los trabajos dejan baches de gran tamaño que han provocado deterioro de la vía y accidentes.
Los trabajos se concentran por ahora en el tramo Cazadero–Puerta de Palmillas, en la vía que comunica a Hidalgo con Querétaro. rotativo.com.mx
Cuando se cubre un tramo, otro queda en malas condiciones: el deterioro va de la presa de Madero al entronque con la autopista México-Querétaro.
: El deterioro se extiende de la presa de Madero al entronque con la autopista México-Querétaro. rotativo.com.mx
Por lo pronto, el gobierno federal concentra los trabajos en el tramo Cazadero–Puerta de Palmillas, donde la rehabilitación alcanza el puente elevado que cruza el acceso a la localidad y que requiere mantenimiento integral. Maquinaria de fresado y un camión de volteo operan entre conos naranjas, y uno de los carriles ya tiene carpeta asfáltica recién colocada.
Uno de los carriles del tramo ya tiene carpeta asfáltica recién colocada; el resto de la vía sigue con baches. rotativo.com.mx
Lo que está por verse es si la intervención es integral: que los baches queden cubiertos en todo el tramo y que la obra no avance unos kilómetros para saltarse otros, volver a tapar baches más adelante y dejar hoyos atrás.
Es la vía que comunica a Hidalgo con Querétaro.