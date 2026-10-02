Rehabilitan tramo de Palmillas; la federal 45 sigue con baches

El gobierno federal interviene el puente elevado del acceso a Puerta de Palmillas, mientras otros tramos acumulan baches y accidentes.

Camión de volteo sobre carril con asfalto nuevo y maquinaria de fresado en la

La rehabilitación en el tramo Cazadero–Puerta de Palmillas alcanza el puente elevado que cruza el acceso a la localidad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 2 de octubre de 2026.- La rehabilitación de la carretera federal 45 entre Huichapan y San Juan del Río avanza por tramos, y en algunos los trabajos dejan baches de gran tamaño que han provocado deterioro de la vía y accidentes.

Se\u00f1alamiento verde hacia San Juan del R\u00edo y Palmillas junto al muro del puente elevado Los trabajos se concentran por ahora en el tramo Cazadero–Puerta de Palmillas, en la vía que comunica a Hidalgo con Querétaro. rotativo.com.mx

Cuando se cubre un tramo, otro queda en malas condiciones: el deterioro va de la presa de Madero al entronque con la autopista México-Querétaro.

Cami\u00f3n de volteo sobre carril con asfalto nuevo y maquinaria de fresado en la : El deterioro se extiende de la presa de Madero al entronque con la autopista México-Querétaro. rotativo.com.mx

Por lo pronto, el gobierno federal concentra los trabajos en el tramo Cazadero–Puerta de Palmillas, donde la rehabilitación alcanza el puente elevado que cruza el acceso a la localidad y que requiere mantenimiento integral. Maquinaria de fresado y un camión de volteo operan entre conos naranjas, y uno de los carriles ya tiene carpeta asfáltica recién colocada.

Maquinaria de fresado y trabajadores sobre el puente elevado de Palmillas, visto desde un espejo lateral Uno de los carriles del tramo ya tiene carpeta asfáltica recién colocada; el resto de la vía sigue con baches. rotativo.com.mx

Lo que está por verse es si la intervención es integral: que los baches queden cubiertos en todo el tramo y que la obra no avance unos kilómetros para saltarse otros, volver a tapar baches más adelante y dejar hoyos atrás.


Es la vía que comunica a Hidalgo con Querétaro.

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