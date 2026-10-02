San Juan del Río, 2 de octubre de 2026.- La Dirección de Cuidado, Protección y Control Animal aplica entre 80 y 100 eutanasias al mes a perros y gatos, principalmente por abandono, enfermedades y casos de agresividad, según informó la dependencia.

La directora, Rosario Camacho Reséndiz, señaló que una de las principales dificultades es la falta de espacio y de capacidad para mantener bajo resguardo a todos los animales que llegan a las instalaciones.

De acuerdo con la funcionaria, aproximadamente 5% de los animales bajo custodia municipal es apto para adopción.

En otros casos, los propietarios no acuden a recuperar a sus animales o los entregan directamente por problemas de comportamiento, enfermedad o abandono.

Los animales que reúnen las condiciones necesarias pueden canalizarse a adopción. Los que presentan enfermedades graves o conductas agresivas, o que permanecen sin ser reclamados, pueden recibir eutanasia conforme a los criterios establecidos por la autoridad, indicó la dependencia.

Los recientes ataques de perros en San Juan del Río, entre ellos los registrados en el fraccionamiento La Rueda y en San Pedro Ahuacatlán, también obligaron a las autoridades a mantener animales bajo observación para determinar las medidas correspondientes.