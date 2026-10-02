Hasta 100 eutanasias al mes a perros y gatos en San Juan del Río

La directora Rosario Camacho Reséndiz cita abandono, enfermedades y agresividad; solo 5% de los animales bajo custodia es apto para adopción.

Perro blanco con manchas canela camina de frente por una calle; imagen de archivo sobre eutanasias en San Juan del Río

Cuidado Animal de San Juan del Río aplica entre 80 y 100 eutanasias al mes a perros y gatos por abandono, enfermedad y agresividad. Imagen de archivo.

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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 02, 2026
Ana Cecilia Márquez
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San Juan del Río, 2 de octubre de 2026.- La Dirección de Cuidado, Protección y Control Animal aplica entre 80 y 100 eutanasias al mes a perros y gatos, principalmente por abandono, enfermedades y casos de agresividad, según informó la dependencia.

La directora, Rosario Camacho Reséndiz, señaló que una de las principales dificultades es la falta de espacio y de capacidad para mantener bajo resguardo a todos los animales que llegan a las instalaciones.

De acuerdo con la funcionaria, aproximadamente 5% de los animales bajo custodia municipal es apto para adopción.

En otros casos, los propietarios no acuden a recuperar a sus animales o los entregan directamente por problemas de comportamiento, enfermedad o abandono.

Los animales que reúnen las condiciones necesarias pueden canalizarse a adopción. Los que presentan enfermedades graves o conductas agresivas, o que permanecen sin ser reclamados, pueden recibir eutanasia conforme a los criterios establecidos por la autoridad, indicó la dependencia.

Los recientes ataques de perros en San Juan del Río, entre ellos los registrados en el fraccionamiento La Rueda y en San Pedro Ahuacatlán, también obligaron a las autoridades a mantener animales bajo observación para determinar las medidas correspondientes.

gobierno mascotas proteccion animal

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