Querétaro, 25 de junio de 2026.- Las dos horas gratuitas de estacionamiento en plazas comerciales podrían otorgarse automáticamente, sin que los usuarios tengan que validar, sellar o registrar su boleto, conforme a un dictamen aprobado en comisión legislativa.
Los diputados Enrique Antonio Correa Sada, Blanca Flor Benítez Estrada y Mauricio Cárdenas Palacios, integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable y Tránsito, avalaron la reforma a la Ley de Estacionamientos Públicos y Servicios de Recepción y Depósito de Vehículos.
La propuesta deberá continuar su proceso legislativo antes de entrar en vigor, por lo que la aprobación en comisión todavía no modifica las reglas actuales de los estacionamientos.
El dictamen plantea eliminar la validación como condición para acceder a las primeras dos horas gratuitas en establecimientos comerciales que cuentan con control de ingreso y salida de vehículos.
De acuerdo con la iniciativa, la obligación de localizar un validador, realizar filas o desplazarse dentro de la plaza representa una barrera operativa para los usuarios y afecta especialmente a personas con dificultades de movilidad.
El presidente de la comisión, Enrique Correa Sada, explicó que la gratuidad deberá aplicarse sin trámites adicionales.
“Esta iniciativa busca garantizar que la exención de dos horas ofrecidas al usuario se otorgue de manera automática, sin requerir validación, sellado o trámite adicional”, señaló.
El legislador indicó que algunos establecimientos colocan los validadores en lugares poco visibles o cuentan con cajeros de cobro, pero no con equipos accesibles para hacer válida la gratuidad.
“Derivado de esta obligación es que se debe dar la obligatoriedad de mínimo dos horas gratuitas en los establecimientos que tienen control de acceso y hemos visto cómo estos han hecho de todo para evadir esta responsabilidad de la gratuidad”, afirmó.
La reforma permitiría que los establecimientos utilicen sistemas automatizados para contabilizar el tiempo de permanencia de cada vehículo desde su ingreso.
La eliminación de la validación no impediría que las plazas cobren el servicio cuando los usuarios excedan las dos horas gratuitas establecidas en la legislación.
El diputado Mauricio Cárdenas Palacios sostuvo que la medida reduciría gastos adicionales para las familias que acuden a consumir en establecimientos comerciales.
El dictamen deberá ser sometido al procedimiento legislativo correspondiente para que la reforma pueda aprobarse definitivamente y publicarse antes de su aplicación.