Cateos en Querétaro y Corregidora dejan cuatro personas detenidas

La Fiscalía intervino inmuebles de seis colonias y aseguró presuntos narcóticos, cartuchos, dinero, vehículos y equipos de videovigilancia.

Gráfica oficial de Sinergia con cuatro personas detenidas de rostros pixelados

Gráfica oficial de la Policía de Investigación con las cuatro personas detenidas durante el operativo. La imagen incluye la leyenda de presunción de inocencia conforme al CNPP.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 25 de junio de 2026.- Cuatro personas fueron detenidas durante cateos ejecutados en seis colonias de Querétaro y Corregidora, donde también fueron aseguradas sustancias con características de narcótico, 11 máquinas tragamonedas y 29 cartuchos útiles.

Las diligencias se realizaron como parte de investigaciones por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Elementos de Polic\u00eda Municipal, PDES, Sinergia y Ej\u00e9rcito frente al inmueble asegurado en Quer\u00e9taro Personal de Polic\u00eda Municipal, PDES, Sinergia y Ej\u00e9rcito frente al bar asegurado durante el operativo en Quer\u00e9taro. rotativo.com.mx

Los inmuebles intervenidos se encuentran en las colonias El Tintero, La Loma VIII, Che Guevara, San Francisquito y Las Américas, en la capital del estado, así como en El Pueblito, municipio de Corregidora.

Durante los cateos fueron localizados vegetal verde y seco con características similares a la marihuana, envoltorios con sustancias en piedra y polvo blanco, además de básculas grameras y bolsas presuntamente utilizadas para dosificar.

También fueron asegurados dinero en efectivo, teléfonos celulares, equipos DVR, una cámara de seguridad, vehículos, un cargador y los 29 cartuchos útiles.

Agentes de PID y PDES posicionados en el acceso a un bar durante operativo nocturno en Quer\u00e9taro Agentes de la Polic\u00eda de Investigaci\u00f3n y del PDES durante el acceso al inmueble en el operativo nocturno en Quer\u00e9taro. rotativo.com.mx

Entre los indicios se encuentran 11 máquinas tragamonedas y numerario relacionado con esos equipos. Un inmueble quedó asegurado como parte de la investigación.

Las acciones fueron encabezadas por personal ministerial y elementos de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal, corporaciones municipales, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

El despliegue forma parte de una serie de intervenciones de la estrategia Sinergia, que previamente realizó cateos en 12 establecimientos conocidos como smoke shops y otro operativo que dejó 20 personas detenidas en Querétaro y Corregidora.

Agentes de Sinergia ingresan al interior de un bar durante operativo nocturno en Quer\u00e9taro Elementos de Sinergia durante el cateo a un bar en Quer\u00e9taro. Los rostros de los agentes aparecen pixelados en la imagen oficial. rotativo.com.mx

Las sustancias y demás objetos asegurados serán analizados por la Dirección de Servicios Periciales para determinar sus características e incorporarlos a las investigaciones.

Las cuatro personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad competente, que deberá determinar su situación jurídica. Su detención no implica responsabilidad penal mientras no exista una sentencia.

seguridad criminalidad sucesos cateos

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