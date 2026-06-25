Querétaro, 25 de junio de 2026.- Cuatro personas fueron detenidas durante cateos ejecutados en seis colonias de Querétaro y Corregidora, donde también fueron aseguradas sustancias con características de narcótico, 11 máquinas tragamonedas y 29 cartuchos útiles.
Las diligencias se realizaron como parte de investigaciones por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
Personal de Polic\u00eda Municipal, PDES, Sinergia y Ej\u00e9rcito frente al bar asegurado durante el operativo en Quer\u00e9taro. rotativo.com.mx
Los inmuebles intervenidos se encuentran en las colonias El Tintero, La Loma VIII, Che Guevara, San Francisquito y Las Américas, en la capital del estado, así como en El Pueblito, municipio de Corregidora.
Durante los cateos fueron localizados vegetal verde y seco con características similares a la marihuana, envoltorios con sustancias en piedra y polvo blanco, además de básculas grameras y bolsas presuntamente utilizadas para dosificar.
También fueron asegurados dinero en efectivo, teléfonos celulares, equipos DVR, una cámara de seguridad, vehículos, un cargador y los 29 cartuchos útiles.
Agentes de la Polic\u00eda de Investigaci\u00f3n y del PDES durante el acceso al inmueble en el operativo nocturno en Quer\u00e9taro. rotativo.com.mx
Entre los indicios se encuentran 11 máquinas tragamonedas y numerario relacionado con esos equipos. Un inmueble quedó asegurado como parte de la investigación.
Las acciones fueron encabezadas por personal ministerial y elementos de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal, corporaciones municipales, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.
El despliegue forma parte de una serie de intervenciones de la estrategia Sinergia, que previamente realizó cateos en 12 establecimientos conocidos como smoke shops y otro operativo que dejó 20 personas detenidas en Querétaro y Corregidora.
Elementos de Sinergia durante el cateo a un bar en Quer\u00e9taro. Los rostros de los agentes aparecen pixelados en la imagen oficial. rotativo.com.mx
Las sustancias y demás objetos asegurados serán analizados por la Dirección de Servicios Periciales para determinar sus características e incorporarlos a las investigaciones.
Las cuatro personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad competente, que deberá determinar su situación jurídica. Su detención no implica responsabilidad penal mientras no exista una sentencia.