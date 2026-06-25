Colón, Querétaro, 25 de junio de 2026.- Los bordos La Gotera y El Chivato, ubicados en el Ejido Zamorano, alcanzaron el 100% de su capacidad, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Protección Civil de Colón.

La Gotera cuenta con desfogue natural, mientras que El Chivato mantiene escurrimientos activos, informó el director de la dependencia municipal, Sergio Trejo Ugalde.

La Presa Colón y la Presa La Soledad registran niveles del 95% de capacidad. La Presa La Pila se encuentra al 90% y el Bordo El Arenal al 85%. Estos cuatro cuerpos de agua no presentan escurrimientos.

La Presa Colón y la Presa La Soledad alcanzaron el 95% de su capacidad, según el reporte municipal. rotativo.com.mx

La Presa Las Cabras permanece al 50%, mientras que el Bordo El Tecolote, localizado en el Ejido El Lindero, registra el nivel más bajo, con 10% y sin captación de agua.

Protección Civil municipal señaló que mantiene vigilancia permanente para detectar cambios en los niveles y actuar ante posibles riesgos durante la temporada de lluvias.

El Bordo El Chivato se encuentra al 100% de capacidad y presenta escurrimientos activos. rotativo.com.mx

La dependencia pidió a la población no intentar cruzar corrientes, vados, arroyos, bordos o calles inundadas, debido a que la fuerza del agua puede arrastrar personas y vehículos.

También recomendó mantenerse lejos de postes, cables eléctricos, árboles y estructuras inestables durante las tormentas.

La Dirección de Protección Civil supervisa los niveles y posibles desfogues de los cuerpos de agua del municipio. rotativo.com.mx

Las personas que habitan en cañadas o terrenos inclinados deben extremar precauciones ante posibles deslaves de tierra, piedras y escombros.

Protección Civil exhortó a evitar arrojar basura en alcantarillas y a consultar únicamente pronósticos y avisos difundidos por fuentes oficiales.