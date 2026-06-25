Dos bordos de Colón alcanzan el 100% de su capacidad

La Gotera y El Chivato están llenos, mientras las presas Colón y La Soledad registran niveles del 95%.

Las dos horas gratis de estacionamiento en plazas podrían otorgarse sin validar el boleto. El dictamen fue aprobado en comisión, pero aún debe continuar su proceso legislativo. #Querétaro #Movilidad

Protección Civil de Colón mantiene vigilancia sobre presas y bordos que registran niveles de entre 10% y 100% de capacidad.

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Kary García
Por Kary García Jun 25, 2026
Kary García
Soy Kary García, periodista y editora en Rotativo de Querétaro, apasionada por el periodismo digital, la fotografía y la gastronomía. Joven, entusiasta y emprendedora, disfruto innovar en la forma de informar y conectar con las audiencias a través de contenidos dinámicos y de calidad. También soy directora de Lugares.com.mx, una plataforma turística dedicada a promover los destinos y sitios más emblemáticos de Querétaro y de México. Me encanta viajar y documentar lugares icónicos, dándoles vida a través de imágenes y reseñas que inspiran y contribuyen a la promoción del turismo y la cultura nacional. Con experiencia en redacción, edición y producción multimedia, creo reportajes y artículos que combinan información veraz con un enfoque visual atractivo, buscando siempre contar historias que informen, inspiren y despierten el interés de los lectores por descubrir el mundo que nos rodea.
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Colón, Querétaro, 25 de junio de 2026.- Los bordos La Gotera y El Chivato, ubicados en el Ejido Zamorano, alcanzaron el 100% de su capacidad, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Protección Civil de Colón.

La Gotera cuenta con desfogue natural, mientras que El Chivato mantiene escurrimientos activos, informó el director de la dependencia municipal, Sergio Trejo Ugalde.

La Presa Colón y la Presa La Soledad registran niveles del 95% de capacidad. La Presa La Pila se encuentra al 90% y el Bordo El Arenal al 85%. Estos cuatro cuerpos de agua no presentan escurrimientos.

Superficie de una presa con monta\u00f1as al fondo en Col\u00f3n La Presa Colón y la Presa La Soledad alcanzaron el 95% de su capacidad, según el reporte municipal. rotativo.com.mx

La Presa Las Cabras permanece al 50%, mientras que el Bordo El Tecolote, localizado en el Ejido El Lindero, registra el nivel más bajo, con 10% y sin captación de agua.

Protección Civil municipal señaló que mantiene vigilancia permanente para detectar cambios en los niveles y actuar ante posibles riesgos durante la temporada de lluvias.

Escurrimiento de agua entre vegetaci\u00f3n y terreno rocoso en Col\u00f3n El Bordo El Chivato se encuentra al 100% de capacidad y presenta escurrimientos activos. rotativo.com.mx

La dependencia pidió a la población no intentar cruzar corrientes, vados, arroyos, bordos o calles inundadas, debido a que la fuerza del agua puede arrastrar personas y vehículos.

También recomendó mantenerse lejos de postes, cables eléctricos, árboles y estructuras inestables durante las tormentas.

Cortina de una presa con el embalse lleno en Col\u00f3n La Dirección de Protección Civil supervisa los niveles y posibles desfogues de los cuerpos de agua del municipio. rotativo.com.mx

Las personas que habitan en cañadas o terrenos inclinados deben extremar precauciones ante posibles deslaves de tierra, piedras y escombros.

Protección Civil exhortó a evitar arrojar basura en alcantarillas y a consultar únicamente pronósticos y avisos difundidos por fuentes oficiales.

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