Querétaro, 9 de abril de 2026. — Un albañil resultó lesionado este jueves tras caer desde una zona elevada de una obra en construcción en la colonia Casa Blanca, donde impactó contra una varilla que le provocó una herida atendida en el sitio por paramédicos.

El incidente movilizó a cuerpos de emergencia a una de las zonas con mayor actividad constructora del poniente de la capital queretana y derivó en una inspección preventiva de las autoridades municipales a las condiciones de seguridad del inmueble donde laboraba la víctima.

El trabajador realizaba labores de albañilería en la parte alta de la estructura cuando perdió el equilibrio. Al precipitarse al vacío tuvo contacto con una varilla de acero, elemento habitual en obras en proceso que suele funcionar como refuerzo de columnas y losas.

El impacto le ocasionó una lesión que requirió atención inmediata y activó el protocolo de emergencia municipal, que movilizó a personal médico al punto del accidente en cuestión de minutos.

Casos similares de caídas desde altura durante labores de desmontaje atendidos por la Coordinación Municipal de Protección Civil en años recientes han derivado en sanciones administrativas y revisión de medidas de seguridad a los responsables de la obra.

Paramédicos del CRUM atendieron al albañil lesionado tras caer desde altura en una obra de la colonia Casa Blanca, Querétaro. rotativo.com.mx

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) arribaron al sitio, realizaron la valoración correspondiente y determinaron que la herida no comprometía la vida del albañil.

Por esa razón descartaron el traslado de emergencia a un hospital y concluyeron la atención en el lugar. La intervención del CRUM se suma a una serie de accidentes laborales registrados en los municipios metropolitanos de Querétaro durante los últimos meses, donde la zona conurbada concentra la mayor parte de la actividad constructora del estado.

Una vez estabilizado el lesionado, personal de Protección Civil aprovechó la intervención para realizar un análisis de riesgos de la obra y orientar a los responsables sobre los pasos necesarios para obtener el visto bueno de construcción, trámite que la dependencia municipal exige a todo proyecto para operar dentro del marco legal.

La presencia del personal sirvió también para recordar que las obras en proceso son supervisables por las autoridades cuando hay reporte de incidente.

La dependencia emitió además recomendaciones dirigidas a quienes ejecutan trabajos de construcción en el municipio, con énfasis en el uso de equipo de protección personal —casco, guantes, botas y lentes de seguridad— y en la verificación previa de las condiciones del área antes de iniciar labores en altura.

Cabe señalar que Protección Civil de Querétaro no ha precisado si la obra donde ocurrió la caída contaba con el visto bueno vigente al momento del accidente, una omisión que suele repetirse en casos de accidentes laborales dentro de instalaciones industriales donde la verificación de condiciones de seguridad queda en manos de autoridades del trabajo.