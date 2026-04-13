San Juan del Río, 13 de abril de 2026. —Una camioneta atropelló a un motociclista sobre avenida Universidad, casi esquina con Tota Carbajal, en San Juan del Río. El conductor de la motocicleta resultó con una herida visible en la cabeza tras el impacto y permaneció tendido en el lugar mientras testigos solicitaban auxilio médico de emergencia.
Las causas del percance permanecen bajo investigación, aunque versiones preliminares apuntan a una posible invasión de carril por parte de uno de los conductores involucrados.
De acuerdo con un testigo presencial consultado por este medio, la ambulancia de urgencias tardó cerca de una hora en arribar al sitio del accidente, lapso durante el cual el motociclista herido permaneció en la vía pública a la espera de atención médica especializada.
Camioneta señalada por testigos como la unidad que atropelló al motociclista sobre avenida Universidad, en San Juan del Río. rotativo.com.mx
El retraso en la llegada de los servicios de emergencia se suma a los señalamientos recurrentes sobre tiempos de respuesta en zonas de alto flujo vehicular del municipio, como ha documentado la cobertura previa de seguridad vial en San Juan del Río.
La intersección de avenida Universidad con Tota Carbajal es una de las vialidades de mayor circulación en la zona urbana de San Juan del Río, donde se han registrado otros accidentes con motociclistas lesionados de gravedad durante los últimos meses.
La afluencia constante de vehículos particulares, transporte público y motocicletas convierte a este corredor en un punto de riesgo recurrente para usuarios de dos ruedas, quienes representan una proporción significativa de las víctimas en percances viales del municipio.
Camioneta señalada por testigos como la unidad que atropelló al motociclista sobre avenida Universidad, en San Juan del Río. rotativo.com.mx
Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido informe oficial sobre el accidente ni sobre el tiempo de respuesta de los servicios de emergencia.
La Fiscalía General del Estado tomará conocimiento del caso para deslindar responsabilidades una vez que se integre el reporte vial correspondiente y se determine la mecánica exacta del impacto entre la camioneta y la motocicleta.