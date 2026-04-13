Camioneta atropella a motociclista en avenida Universidad de San Juan del Río

Camioneta embiste a conductor de moto sobre avenida Universidad casi esquina con Tota Carbajal.

Camioneta involucrada en atropellamiento a motociclista sobre avenida Universidad en San Juan del Río

Camioneta señalada por testigos como la unidad que atropelló al motociclista sobre avenida Universidad, en San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 13 de abril de 2026. —Una camioneta atropelló a un motociclista sobre avenida Universidad, casi esquina con Tota Carbajal, en San Juan del Río. El conductor de la motocicleta resultó con una herida visible en la cabeza tras el impacto y permaneció tendido en el lugar mientras testigos solicitaban auxilio médico de emergencia.

Las causas del percance permanecen bajo investigación, aunque versiones preliminares apuntan a una posible invasión de carril por parte de uno de los conductores involucrados.

De acuerdo con un testigo presencial consultado por este medio, la ambulancia de urgencias tardó cerca de una hora en arribar al sitio del accidente, lapso durante el cual el motociclista herido permaneció en la vía pública a la espera de atención médica especializada.

Camioneta involucrada en atropellamiento a motociclista sobre avenida Universidad en San Juan del R\u00edo Camioneta señalada por testigos como la unidad que atropelló al motociclista sobre avenida Universidad, en San Juan del Río. rotativo.com.mx

El retraso en la llegada de los servicios de emergencia se suma a los señalamientos recurrentes sobre tiempos de respuesta en zonas de alto flujo vehicular del municipio, como ha documentado la cobertura previa de seguridad vial en San Juan del Río.

La intersección de avenida Universidad con Tota Carbajal es una de las vialidades de mayor circulación en la zona urbana de San Juan del Río, donde se han registrado otros accidentes con motociclistas lesionados de gravedad durante los últimos meses.

La afluencia constante de vehículos particulares, transporte público y motocicletas convierte a este corredor en un punto de riesgo recurrente para usuarios de dos ruedas, quienes representan una proporción significativa de las víctimas en percances viales del municipio.

Camioneta involucrada en atropellamiento a motociclista sobre avenida Universidad en San Juan del R\u00edo Camioneta señalada por testigos como la unidad que atropelló al motociclista sobre avenida Universidad, en San Juan del Río. rotativo.com.mx

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido informe oficial sobre el accidente ni sobre el tiempo de respuesta de los servicios de emergencia.

La Fiscalía General del Estado tomará conocimiento del caso para deslindar responsabilidades una vez que se integre el reporte vial correspondiente y se determine la mecánica exacta del impacto entre la camioneta y la motocicleta.

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