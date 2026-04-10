El Marqués, 10 de abril de 2026. — Un predio de varias hectáreas ubicado sobre prolongación Constituyentes, al oriente de la capital queretana, permanece rodeado por un cerco policiaco tras ser invadido esta mañana por un grupo de personas que delimitó y marcó los terrenos alegando que el supuesto propietario carece de documentación legal.

Al menos 50 elementos de la Policía Municipal de El Marqués, apoyados por personal de Movilidad y Protección Civil, vigilan el perímetro con más de 20 patrullas desplegadas en la zona.

El grupo de invasores delimitó y marcó los predios de varias hectáreas durante la mañana de este miércoles. rotativo.com.mx

El operativo fue cerrándose gradualmente durante las horas posteriores a la ocupación. Autoridades municipales aguardan la gestión del propietario del terreno —cuya identidad no ha sido revelada públicamente— para obtener una orden que permita a las corporaciones intervenir y ejecutar el desalojo.

Elementos de la Policía Municipal de El Marqués mantienen cerco policiaco en el predio invadido sobre prolongación Constituyentes. rotativo.com.mx

En 2023, la Secretaría de Gobierno de Querétaro advirtió que solo puede proceder a la restitución de terrenos invadidos cuando existe una resolución judicial, una postura que sentó precedente para casos similares en la entidad, como documentó Rotativo en su cobertura de invasiones.

El grupo de invasores delimitó y marcó los predios de varias hectáreas durante la mañana de este miércoles. rotativo.com.mx

Los invasores argumentan irregularidades en la titularidad del predio, aunque hasta el momento no presentaron documentación que respalde su dicho ante las autoridades presentes en el lugar.

El gobierno municipal que encabeza Rodrigo Monsalvo Castelán enfrenta una situación delicada: si la orden de desalojo se emite durante la noche, la intervención policíaca podría derivar en un conflicto con los ocupantes.

El grupo de invasores delimitó y marcó los predios de varias hectáreas durante la mañana de este miércoles. rotativo.com.mx

El despliegue en la zona incluye unidades de seguridad pública, vehículos de movilidad y brigadas de Protección Civil que permanecen en alerta ante cualquier escalamiento.

El municipio de El Marqués ha sido escenario de operativos coordinados de seguridad en semanas recientes bajo la estrategia Sinergia por Querétaro, aunque este caso corresponde a un conflicto de naturaleza patrimonial, no delictiva en sentido penal, mientras no se determine judicialmente la legalidad de la ocupación.

El grupo de invasores delimitó y marcó los predios de varias hectáreas durante la mañana de este miércoles. rotativo.com.mx

Hasta el momento, el gobierno municipal de El Marqués no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las acciones que tomará si el desalojo se concreta esta noche ni sobre los mecanismos de diálogo que, en su caso, se ofrecerían a los ocupantes.