Cerco policiaco rodea predio invadido en prolongación Constituyentes, El Marqués

Policía municipal despliega más de 20 patrullas y espera orden para desalojar a ocupantes ilegales.

Patrullas de la Policía Municipal de El Marqués rodean predio invadido en prolongación Constituyentes Querétaro

Elementos de la Policía Municipal de El Marqués mantienen cerco policiaco en el predio invadido sobre prolongación Constituyentes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 10 de abril de 2026. — Un predio de varias hectáreas ubicado sobre prolongación Constituyentes, al oriente de la capital queretana, permanece rodeado por un cerco policiaco tras ser invadido esta mañana por un grupo de personas que delimitó y marcó los terrenos alegando que el supuesto propietario carece de documentación legal.

Al menos 50 elementos de la Policía Municipal de El Marqués, apoyados por personal de Movilidad y Protección Civil, vigilan el perímetro con más de 20 patrullas desplegadas en la zona.

Patrullas de la Polic\u00eda Municipal de El Marqu\u00e9s rodean predio invadido en prolongaci\u00f3n Constituyentes Quer\u00e9taro El grupo de invasores delimitó y marcó los predios de varias hectáreas durante la mañana de este miércoles. rotativo.com.mx

El operativo fue cerrándose gradualmente durante las horas posteriores a la ocupación. Autoridades municipales aguardan la gestión del propietario del terreno —cuya identidad no ha sido revelada públicamente— para obtener una orden que permita a las corporaciones intervenir y ejecutar el desalojo.

Patrullas de la Polic\u00eda Municipal de El Marqu\u00e9s rodean predio invadido en prolongaci\u00f3n Constituyentes Quer\u00e9taro Elementos de la Policía Municipal de El Marqués mantienen cerco policiaco en el predio invadido sobre prolongación Constituyentes. rotativo.com.mx

En 2023, la Secretaría de Gobierno de Querétaro advirtió que solo puede proceder a la restitución de terrenos invadidos cuando existe una resolución judicial, una postura que sentó precedente para casos similares en la entidad, como documentó Rotativo en su cobertura de invasiones.

Patrullas de la Polic\u00eda Municipal de El Marqu\u00e9s rodean predio invadido en prolongaci\u00f3n Constituyentes Quer\u00e9taro El grupo de invasores delimitó y marcó los predios de varias hectáreas durante la mañana de este miércoles. rotativo.com.mx

Los invasores argumentan irregularidades en la titularidad del predio, aunque hasta el momento no presentaron documentación que respalde su dicho ante las autoridades presentes en el lugar.

El gobierno municipal que encabeza Rodrigo Monsalvo Castelán enfrenta una situación delicada: si la orden de desalojo se emite durante la noche, la intervención policíaca podría derivar en un conflicto con los ocupantes.

Patrullas de la Polic\u00eda Municipal de El Marqu\u00e9s rodean predio invadido en prolongaci\u00f3n Constituyentes Quer\u00e9taro El grupo de invasores delimitó y marcó los predios de varias hectáreas durante la mañana de este miércoles. rotativo.com.mx

El despliegue en la zona incluye unidades de seguridad pública, vehículos de movilidad y brigadas de Protección Civil que permanecen en alerta ante cualquier escalamiento.

El municipio de El Marqués ha sido escenario de operativos coordinados de seguridad en semanas recientes bajo la estrategia Sinergia por Querétaro, aunque este caso corresponde a un conflicto de naturaleza patrimonial, no delictiva en sentido penal, mientras no se determine judicialmente la legalidad de la ocupación.

Patrullas de la Polic\u00eda Municipal de El Marqu\u00e9s rodean predio invadido en prolongaci\u00f3n Constituyentes Quer\u00e9taro El grupo de invasores delimitó y marcó los predios de varias hectáreas durante la mañana de este miércoles. rotativo.com.mx

Hasta el momento, el gobierno municipal de El Marqués no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las acciones que tomará si el desalojo se concreta esta noche ni sobre los mecanismos de diálogo que, en su caso, se ofrecerían a los ocupantes.

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