Jalpan de Serra, Querétaro, 18 de agosto de 2026.- Setenta y siete trabajadoras y trabajadores de los Centros de Salud de Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros y Pinal de Amoles reforzaron sus herramientas para identificar crisis psicológicas, riesgo suicida y padecimientos psiquiátricos desde el primer nivel de atención, luego de concluir el taller "Salud Mental en el Primer Nivel de Atención" que la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (SESA) realizó en las aulas de la Jurisdicción Sanitaria No. 4, en Jalpan de Serra.
El taller abordó los Primeros Auxilios Psicológicos (PAP), la identificación y abordaje de distintos tipos de crisis, los conceptos básicos de la Guía mhGAP y la identificación de padecimientos psiquiátricos como psicosis, esquizofrenia, demencia, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad y trastornos relacionados con el consumo de sustancias.
El Congreso de Querétaro aprobó en febrero pasado una reforma a la Ley de Salud estatal que obliga a las autoridades sanitarias a priorizar la prevención y atención de trastornos emocionales en la entidad.
El componente de comportamiento suicida incluyó la identificación de ideación suicida, factores asociados, instrumentos de valoración del riesgo, fases del código de atención, participación del primer nivel y establecimiento de la ruta crítica para la atención de las personas.
El personal también recibió principios de psicofarmacología aplicables al primer nivel, con el objetivo de ampliar las herramientas para la continuidad de cuidados.
Para vincular los contenidos teóricos con la práctica cotidiana, las actividades incluyeron ejercicios participativos y role playing con situaciones que pueden presentarse durante la atención en los establecimientos de salud.
La SESA destacó que este tipo de ejercicios favorece el desarrollo de habilidades para responder de manera empática, segura y profesional ante situaciones que requieren intervención inmediata.
Las actividades fueron coordinadas por el responsable Jurisdiccional del Programa de Salud Mental, Elías Correa Aguado, con la participación como ponente de la responsable estatal de Salud Mental y Adicciones, Alma Delia Alcalá Gómez.
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, la estrategia busca acercar los servicios de salud mental a la población de la Sierra Gorda, facilitar la identificación de señales de alerta, reducir barreras para solicitar ayuda y fortalecer la referencia de casos que requieren atención especializada.
La Jurisdicción Sanitaria No. 4, con sede en Jalpan de Serra, es la unidad administrativa que coordina los servicios de salud en los cuatro municipios serranos donde se concentró esta capacitación. El año pasado, psicólogos del Consejo Estatal contra las Adicciones (CECA), adscrito a la SESA, llevaron a cabo conferencias sobre salud mental y prevención de adicciones en el municipio de Pedro Escobedo, también como parte del trabajo del primer nivel.