77 trabajadores de salud de la Sierra Gorda aprenden a detectar crisis y riesgo suicida

La Secretaría de Salud formó al personal de los Centros de Salud de Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros y Pinal de Amoles en detección temprana, intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos

Personal de salud de la Jurisdicción Sanitaria No. 4 capacitado en salud mental de primer nivel en Jalpan de Serra, Querétaro, 2026.

Setenta y siete trabajadoras y trabajadores de los Centros de Salud de Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros y Pinal de Amoles concluyeron el taller de la SESA sobre atención a la salud mental en el primer nivel.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Jalpan de Serra, Querétaro, 18 de agosto de 2026.- Setenta y siete trabajadoras y trabajadores de los Centros de Salud de Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros y Pinal de Amoles reforzaron sus herramientas para identificar crisis psicológicas, riesgo suicida y padecimientos psiquiátricos desde el primer nivel de atención, luego de concluir el taller "Salud Mental en el Primer Nivel de Atención" que la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (SESA) realizó en las aulas de la Jurisdicción Sanitaria No. 4, en Jalpan de Serra.

El taller abordó los Primeros Auxilios Psicológicos (PAP), la identificación y abordaje de distintos tipos de crisis, los conceptos básicos de la Guía mhGAP y la identificación de padecimientos psiquiátricos como psicosis, esquizofrenia, demencia, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad y trastornos relacionados con el consumo de sustancias.

El Congreso de Querétaro aprobó en febrero pasado una reforma a la Ley de Salud estatal que obliga a las autoridades sanitarias a priorizar la prevención y atención de trastornos emocionales en la entidad.

El componente de comportamiento suicida incluyó la identificación de ideación suicida, factores asociados, instrumentos de valoración del riesgo, fases del código de atención, participación del primer nivel y establecimiento de la ruta crítica para la atención de las personas.

El personal también recibió principios de psicofarmacología aplicables al primer nivel, con el objetivo de ampliar las herramientas para la continuidad de cuidados.

Para vincular los contenidos teóricos con la práctica cotidiana, las actividades incluyeron ejercicios participativos y role playing con situaciones que pueden presentarse durante la atención en los establecimientos de salud.

La SESA destacó que este tipo de ejercicios favorece el desarrollo de habilidades para responder de manera empática, segura y profesional ante situaciones que requieren intervención inmediata.

Las actividades fueron coordinadas por el responsable Jurisdiccional del Programa de Salud Mental, Elías Correa Aguado, con la participación como ponente de la responsable estatal de Salud Mental y Adicciones, Alma Delia Alcalá Gómez.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, la estrategia busca acercar los servicios de salud mental a la población de la Sierra Gorda, facilitar la identificación de señales de alerta, reducir barreras para solicitar ayuda y fortalecer la referencia de casos que requieren atención especializada.

La Jurisdicción Sanitaria No. 4, con sede en Jalpan de Serra, es la unidad administrativa que coordina los servicios de salud en los cuatro municipios serranos donde se concentró esta capacitación. El año pasado, psicólogos del Consejo Estatal contra las Adicciones (CECA), adscrito a la SESA, llevaron a cabo conferencias sobre salud mental y prevención de adicciones en el municipio de Pedro Escobedo, también como parte del trabajo del primer nivel.

salud gobierno sierra gorda

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