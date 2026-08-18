San Juan del Río, 18 de agosto de 2026.- El Gobierno Municipal de San Juan del Río puso en marcha el programa "Descuento en Favor de Tu Patrimonio; Por Un Legado de Bien Común", que ofrece descuentos de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución para propietarios con adeudos en traslado de dominio y en el predial del inmueble causante de dicho impuesto.
El esquema, anunciado por el alcalde Roberto Cabrera Valencia, estará vigente del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2026. De acuerdo con la información difundida por la administración municipal, el programa busca favorecer la regularización de la situación jurídica y fiscal de los inmuebles en el municipio.
Quienes deseen conocer los detalles del programa y los requisitos para acceder a los descuentos pueden acudir a la Dirección de Ingresos, ubicada en la Avenida Juárez número 20, en el Centro Histórico, de lunes a viernes de 8 a 16 horas.