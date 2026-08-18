Descuentos de hasta 100% en multas y recargos por predial en San Juan del Río, vigentes hasta el 30 de septiembre

El Programa "Descuento en Favor de Tu Patrimonio" aplica a adeudos en traslado de dominio con deuda y al predial del inmueble causante, con vigencia al 30 de septiembre.

Dirección de Ingresos de San Juan del Río donde aplica programa de descuentos prediales 2026

La Dirección de Ingresos, en Av. Juárez 20, atiende a vecinos que buscan acceder a los descuentos de predial y traslado de dominio vigentes hasta el 30 de septiembre.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 18 de agosto de 2026.- El Gobierno Municipal de San Juan del Río puso en marcha el programa "Descuento en Favor de Tu Patrimonio; Por Un Legado de Bien Común", que ofrece descuentos de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución para propietarios con adeudos en traslado de dominio y en el predial del inmueble causante de dicho impuesto.

El esquema, anunciado por el alcalde Roberto Cabrera Valencia, estará vigente del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2026. De acuerdo con la información difundida por la administración municipal, el programa busca favorecer la regularización de la situación jurídica y fiscal de los inmuebles en el municipio.

Quienes deseen conocer los detalles del programa y los requisitos para acceder a los descuentos pueden acudir a la Dirección de Ingresos, ubicada en la Avenida Juárez número 20, en el Centro Histórico, de lunes a viernes de 8 a 16 horas.

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