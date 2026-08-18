San Juan del Río, 18 de agosto de 2026.— El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó este martes en el ejido de Arcila el arranque del programa Raíces del Agua 2026, que en su segunda edición duplica la inversión a más de 10 millones de pesos y amplía la cobertura de cinco a 11 núcleos ejidales.

Vegetación característica del ejido de Arcila, donde se desarrollan acciones de reforestación y conservación para contribuir a la recarga del acuífero de San Juan del Río rotativo.com.mx

El programa, operado por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, combina reforestación con especies nativas endémicas, construcción y rehabilitación de bordos de regulación, desazolve y pozos de absorción, con el objetivo de favorecer la recarga del manto acuífero de San Juan del Río, única fuente de abastecimiento de agua potable para la población municipal.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades durante la jornada, Cabrera Valencia señaló que el municipio trabaja con una visión dirigida a las generaciones futuras, con el propósito de asegurar el agua potable a largo plazo.

Un participante muestra ejemplares destinados a la reforestación de Arcila. El programa contempla 16 mil árboles para los 11 ejidos participantes durante 2026. rotativo.com.mx

El alcalde destacó que el acuífero enfrenta una presión creciente: la JAPAM opera actualmente 42 pozos, el sector agropecuario suma más de 60 y la industria cuenta con un número adicional, todos extrayendo del mismo acuífero subterráneo.

El director de la JAPAM, Antonio Pérez Cabrera, explicó que el programa busca captar la mayor cantidad de agua de lluvia posible durante la temporada de lluvias para contribuir a la recarga del manto. Señaló que las obras de bordos, pozos de absorción y reforestación actúan de forma conjunta sobre ese objetivo.

Ejemplares de especies nativas fueron preparados para su plantación durante el arranque de Raíces del Agua 2026 en el ejido de Arcila, San Juan del Río. rotativo.com.mx

En 2025, el organismo realizó cinco rehabilitaciones de bordos en ejidos de la zona; este año se incorporan seis ejidos adicionales. La inversión aumentó de 3 millones de pesos en el primer año a más de 10 millones en el actual.

En la jornada participaron los tres órdenes de gobierno. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado estuvo representada por José González, secretario técnico de San Juan del Río, quien entregó un certificado de donación de mil árboles para el ejido de Arcila — de los 16 mil ejemplares programados para los 11 ejidos en total.

Trabajadores realizan labores de reforestación en Arcila. Raíces del Agua combina plantación de especies nativas con obras destinadas a favorecer la infiltración de agua al subsuelo. rotativo.com.mx

El titular de la oficina de CONAFOR en Querétaro, el biólogo Alejandro Torres, señaló que el programa de San Juan del Río es referente nacional por vincular la gestión del agua urbana con acciones de recarga hídrica en ejidos, un esquema que no existe de la misma forma en otra parte del país. CONAFOR firmó un convenio de colaboración con la JAPAM y aportó recursos propios al programa.

Habitantes y ejidatarios de Arcila participaron en las labores de reforestación; el programa contempla mano de obra local en las comunidades beneficiadas. rotativo.com.mx

El sector industrial también estuvo representado en la jornada. Cabrera Valencia subrayó que el recurso del programa llega directamente a los ejidos a través del convenio con CONAFOR, y que la mano de obra es local, lo que genera beneficio económico directo en las comunidades participantes.

Personal participante prepara el terreno para la plantación de especies nativas como parte de las acciones de conservación y recarga hídrica en Arcila. rotativo.com.mx

Los comisariados ejidales, calificados por el alcalde como los protagonistas del programa, disponen de su territorio para las acciones de conservación. La JAPAM no precisó las fechas de las jornadas pendientes en los 10 ejidos restantes del ciclo 2026.