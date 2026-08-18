Cabrera: San Juan del Río planta hoy los árboles que darán agua en 500 años

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó en el ejido de Arcila el arranque del programa Raíces del Agua 2026, que duplica la inversión del año anterior y extiende la reforestación y obras de captación a 11 núcleos ejidales del municipio.

Autoridades municipales, estatales y federales participan en el arranque del programa Raíces del Agua 2026 en el ejido de Arcila, San Juan del Río.

San Juan del Río inició en el ejido de Arcila la segunda edición de Raíces del Agua, programa que destina más de 10 millones de pesos a reforestación y obras para favorecer la recarga del acuífero en 11 núcleos ejidales.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 18 de agosto de 2026.— El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó este martes en el ejido de Arcila el arranque del programa Raíces del Agua 2026, que en su segunda edición duplica la inversión a más de 10 millones de pesos y amplía la cobertura de cinco a 11 núcleos ejidales.

Maguey y vegetaci\u00f3n nativa en una zona del ejido de Arcila incluida en las acciones de conservaci\u00f3n ambiental. Vegetación característica del ejido de Arcila, donde se desarrollan acciones de reforestación y conservación para contribuir a la recarga del acuífero de San Juan del Río rotativo.com.mx

El programa, operado por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, combina reforestación con especies nativas endémicas, construcción y rehabilitación de bordos de regulación, desazolve y pozos de absorción, con el objetivo de favorecer la recarga del manto acuífero de San Juan del Río, única fuente de abastecimiento de agua potable para la población municipal.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades durante la jornada, Cabrera Valencia señaló que el municipio trabaja con una visión dirigida a las generaciones futuras, con el propósito de asegurar el agua potable a largo plazo.

Participante sostiene plantas destinadas a la reforestaci\u00f3n del ejido de Arcila en San Juan del R\u00edo. Un participante muestra ejemplares destinados a la reforestación de Arcila. El programa contempla 16 mil árboles para los 11 ejidos participantes durante 2026. rotativo.com.mx

El alcalde destacó que el acuífero enfrenta una presión creciente: la JAPAM opera actualmente 42 pozos, el sector agropecuario suma más de 60 y la industria cuenta con un número adicional, todos extrayendo del mismo acuífero subterráneo.

El director de la JAPAM, Antonio Pérez Cabrera, explicó que el programa busca captar la mayor cantidad de agua de lluvia posible durante la temporada de lluvias para contribuir a la recarga del manto. Señaló que las obras de bordos, pozos de absorción y reforestación actúan de forma conjunta sobre ese objetivo.

Plantas nativas preparadas para la jornada de reforestaci\u00f3n del programa Ra\u00edces del Agua 2026 en el ejido de Arcila. Ejemplares de especies nativas fueron preparados para su plantación durante el arranque de Raíces del Agua 2026 en el ejido de Arcila, San Juan del Río. rotativo.com.mx

En 2025, el organismo realizó cinco rehabilitaciones de bordos en ejidos de la zona; este año se incorporan seis ejidos adicionales. La inversión aumentó de 3 millones de pesos en el primer año a más de 10 millones en el actual.

En la jornada participaron los tres órdenes de gobierno. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado estuvo representada por José González, secretario técnico de San Juan del Río, quien entregó un certificado de donación de mil árboles para el ejido de Arcila — de los 16 mil ejemplares programados para los 11 ejidos en total.

Personal realiza trabajos de excavaci\u00f3n para plantar especies nativas en el ejido de Arcila Trabajadores realizan labores de reforestación en Arcila. Raíces del Agua combina plantación de especies nativas con obras destinadas a favorecer la infiltración de agua al subsuelo. rotativo.com.mx

El titular de la oficina de CONAFOR en Querétaro, el biólogo Alejandro Torres, señaló que el programa de San Juan del Río es referente nacional por vincular la gestión del agua urbana con acciones de recarga hídrica en ejidos, un esquema que no existe de la misma forma en otra parte del país. CONAFOR firmó un convenio de colaboración con la JAPAM y aportó recursos propios al programa.

Ejidatarios participan con herramientas en la jornada de reforestaci\u00f3n realizada en Arcila, San Juan del R\u00edo Habitantes y ejidatarios de Arcila participaron en las labores de reforestación; el programa contempla mano de obra local en las comunidades beneficiadas. rotativo.com.mx

El sector industrial también estuvo representado en la jornada. Cabrera Valencia subrayó que el recurso del programa llega directamente a los ejidos a través del convenio con CONAFOR, y que la mano de obra es local, lo que genera beneficio económico directo en las comunidades participantes.

Trabajadores realizan labores de plantaci\u00f3n durante la jornada de reforestaci\u00f3n en el ejido de Arcila. Personal participante prepara el terreno para la plantación de especies nativas como parte de las acciones de conservación y recarga hídrica en Arcila. rotativo.com.mx

Los comisariados ejidales, calificados por el alcalde como los protagonistas del programa, disponen de su territorio para las acciones de conservación. La JAPAM no precisó las fechas de las jornadas pendientes en los 10 ejidos restantes del ciclo 2026.

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