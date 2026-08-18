Lluvias en Culiacán derriban postes y árboles; rescatan a familia varada

Elementos de la Policía Estatal y del Grupo Interinstitucional retiraron árboles caídos y auxiliaron a vehículos varados en distintos sectores de la capital sinaloense.

Vehículo varado en una vialidad inundada de Culiacán, con apoyo de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa durante las lluvias del 17 de agosto de 2026.

Una familia que quedó varada a bordo de su vehículo por los encharcamientos fue auxiliada y trasladada a un punto seguro por elementos del Grupo Interinstitucional.

Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 18, 2026
Mariana Torres García

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Culiacán, Sinaloa, 18 de agosto de 2026.- Elementos de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con las corporaciones que integran el Grupo Interinstitucional, retiraron tres postes de luz y ocho árboles caídos, además de auxiliar a tres vehículos varados, luego de las fuertes lluvias registradas la tarde y noche del lunes 17 de agosto en distintos sectores de la capital sinaloense.

La línea de emergencias 9-1-1 concentró los reportes: postes derribados, árboles caídos y automovilistas atrapados por la acumulación de agua en diferentes vialidades de la ciudad.

Elementos de la Polic\u00eda Estatal Preventiva auxilian a motociclistas varados por la inundaci\u00f3n en Culiac\u00e1n tras las lluvias del 17 de agosto de 2026. Los apoyos del Grupo Interinstitucional incluyeron la asistencia a vehículos varados por la acumulación de agua en distintos sectores de Culiacán, luego de las lluvias del lunes 17 de agosto. Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa

Una familia que quedó varada a bordo de su vehículo por los encharcamientos fue auxiliada y trasladada a un punto seguro por elementos de las corporaciones que integran el grupo, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

En cuatro puntos de la ciudad, agentes de las distintas corporaciones orientaron a automovilistas para tomar rutas alternas y evitar zonas con encharcamientos de mayor riesgo para su integridad y su patrimonio.

La dependencia estatal exhortó a la población a utilizar la línea 9-1-1 de forma responsable y a seguir las recomendaciones de las autoridades ante cualquier eventualidad durante la temporada de lluvias.

seguridad sucesos clima lluvias sinaloa

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