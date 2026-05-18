U2 graba videoclip "Street of Dreams" en el Centro Histórico de CDMX

Ciudad de México, 18 de mayo de 2026. —Bono salió a un balcón ajeno. La banda irlandesa U2, integrada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., grabó el martes 12 de mayo el videoclip de su sencillo "Street of Dreams" en las calles República de Brasil y República de Bolivia del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Una tormenta vespertina averió el generador del equipo técnico de producción y obligó a la banda a improvisar. Una familia mexicana abrió las puertas de su departamento neocolonial y Bono cantó desde el balcón ante cientos de fans que coreaban "Vertigo" y "Desire" bajo la lluvia.

El sencillo forma parte del próximo álbum de U2, previsto para finales de 2026 según reportes de Rolling Stone y NME. El videoclip se grabó con un autobús escolar intervenido artísticamente por el mexicano Chavis Mármol, decorado con grafitis y la frase "La calle de los sueños".

La banda compartió en redes sociales un mensaje sobre la grabación: "Tomé un autobús en la Ciudad de México, destino: La calle de los sueños. La justicia es una obsesión, el amor es una procesión por la calle de los sueños". El regreso de Larry Mullen Jr. a la banda marca su primera aparición tras la cirugía de espalda que lo apartó de la residencia del grupo en el Sphere de Las Vegas en 2023 y 2024.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó haber recibido a Bono y The Edge ese mismo día en la Asamblea General de la Street Child World Cup 2026, torneo de futbol que reúne a jóvenes en situación de calle de 30 países.

"Fue muy agradable conocerlos, y además en este ambiente donde jóvenes de distintos lugares del mundo se encuentran por la pasión del futbol y por sus derechos", afirmó la mandataria en su conferencia matutina del 15 de mayo.

Mullen Jr. declaró sobre la causa:

"Es una pequeña ONG con un gran impacto para niños con mucho talento pero sin acceso a recursos. Nuestra banda se enorgullece de apoyarla".

La jefa de Gobierno de CDMX invitó a U2 a dar concierto gratuito en el Zócalo

El día siguiente, miércoles 13 de mayo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, recibió a la banda. "En el nombre del amor saludé a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr.", escribió la mandataria capitalina en X. Brugada extendió una invitación pública para que U2 ofreciera un concierto gratuito en el Zócalo.

Bono respondió con un gesto que avivó la expectativa: ofreció arrancar la próxima gira de la banda en la capital mexicana. La filmación continuó el miércoles en las calles Filomeno Mata y 5 de Mayo, también en el Centro Histórico.

U2 publicó en abril el EP "Easter Lily" y posteriormente "Days of Ash", un trabajo de seis canciones con fuertes referencias políticas y críticas a políticas migratorias y grupos extremistas. La estética callejera del videoclip de "Street of Dreams" evoca el legendario clip de "Where the Streets Have No Name" (1987), grabado en una azotea de Los Ángeles. La banda fundada en Dublín en 1976 acumula 22 premios Grammy a lo largo de su carrera.

Hasta el cierre de esta edición, ni el equipo de la banda ni el Gobierno de la Ciudad de México habían confirmado fecha para un eventual concierto en el Zócalo. La grabación coincidió con la presencia simultánea de BTS en la CDMX por sus tres shows en el Estadio GNP Seguros.

¿Cuándo fue la última vez que U2 tocó en México?

La última gira de U2 en México fue la "Innocence + Experience Tour" en 2017, cuando ofrecieron dos conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México con un lleno de aproximadamente 130 mil personas entre ambas fechas. Antes, la banda había realizado dos noches en el Estadio Azteca en mayo de 2011 dentro del "360° Tour", que entonces era el tour más recaudador de la historia.

Si la invitación al Zócalo prospera, sería la primera presentación gratuita de U2 en México y la primera en una plaza pública abierta del país. La capacidad estimada del Zócalo capitalino para conciertos masivos es de aproximadamente 250 mil personas.