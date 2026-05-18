Shakira estrena "Dai Dai" con Burna Boy y donará 100% al fondo FIFA

La colombiana grabó el video en el Maracaná y donará todas las ganancias al Fondo de Educación FIFA Global Citizen.

Shakira estrena Dai Dai canción oficial Mundial FIFA 2026 con Burna Boy en estadio Maracaná Brasil

Shakira, cantante colombiana, presentó "Dai Dai" como himno oficial del Mundial 2026 en la cumbre Global Citizen NOW de Nueva York.

Foto: Shakira.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 18, 2026
Mariana Torres García

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México, 18 de mayo de 2026. —Shakira volvió a la liga mundialista. La cantante colombiana estrenó el jueves 14 de mayo "Dai Dai", himno oficial del Mundial de la FIFA 2026, una colaboración con el nigeriano Burna Boy que combina afrobeats, reggaetón y ritmos caribeños. Es la tercera vez que la barranquillera firma una canción oficial de Copa del Mundo y la primera desde "Dare (La La La)" para Brasil 2014.

La barranquillera anunció que donará el 100% de las ganancias al FIFA Global Citizen Education Fund, destinado a programas educativos y deportivos para niños.

El anuncio se realizó en la cumbre Global Citizen NOW en Nueva York. "La Copa del Mundo empieza ahora", escribió la cantante en Instagram al compartir el tema. La letra alterna español, inglés, italiano, francés y japonés alrededor de la idea universal de "vamos", e incluye un homenaje a futbolistas como Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Mohamed Salah. El Mundial 2026 arranca el 11 de junio en el Estadio Azteca y se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El videoclip fue grabado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. En las imágenes, Shakira aparece con camiseta amarilla y pantalón corto azul, en referencia al uniforme de Brasil, mientras coloca sobre el césped el balón "Trionda" diseñado para el torneo.

Bailarines vestidos con los colores de selecciones como Colombia, Argentina y Estados Unidos acompañan la coreografía.

El cierre del adelanto incluye la frase "We Are Ready". El tema dura poco más de tres minutos y ya está disponible en plataformas digitales.

Shakira encabezará el primer show de medio tiempo en una final de Mundial

El lanzamiento de "Dai Dai" se conoció simultáneamente con otro anuncio. La FIFA confirmó que Shakira encabezará el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final de Copa Mundial, junto a Madonna y el grupo surcoreano BTS, el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, sede del partido decisivo.

El formato replica las puestas en escena de los grandes eventos deportivos estadounidenses como el Super Bowl. La colombiana ya había participado en el medio tiempo del Super Bowl 2020 junto a Jennifer Lopez.

Shakira tiene una relación de tres mundiales con la FIFA. "Waka Waka (This Time for Africa)", lanzada para Sudáfrica 2010 junto a Freshlyground, se convirtió en uno de los mayores éxitos de su carrera con más de 4 mil millones de reproducciones en YouTube. Cuatro años después interpretó "Dare (La La La)" en Brasil 2014 con Carlinhos Brown.

En la clasificación al Mundial 2026 participan 48 selecciones divididas en 12 grupos, la edición más grande en la historia del torneo.

¿Quién es Burna Boy, colaborador de Shakira en "Dai Dai"?

Damini Ebunoluwa Ogulu, conocido como Burna Boy, es uno de los artistas africanos más reconocidos de la actualidad. Ganador del Grammy a mejor álbum global en 2021 por "Twice as Tall", el nigeriano de 34 años es considerado figura central del afrobeats, género que en los últimos años ha cruzado fronteras gracias a colaboraciones con Beyoncé, Ed Sheeran y Justin Bieber.

Su presencia en "Dai Dai" subraya la apuesta de la FIFA por proyectar un sonido global hacia África, Europa y Latinoamérica.

El estreno coincide con un momento de máxima exposición de México como país coanfitrión. La Selección Mexicana enfrenta a Sudáfrica y Corea del Sur en la fase de grupos del torneo, que concluye el 19 de julio. La FIFA proyectó superar los 5 millones de espectadores en estadios y una audiencia televisiva global de más de 5 mil millones de personas a lo largo del mes que dura la competencia.

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