Politécnica de Santa Rosa abre movilidad académica con universidad turca

El acuerdo con Ankara Yildirim Beyazit University permitirá intercambios en cuatro áreas profesionales, además de proyectos de investigación e innovación académica.

Rectores de Ankara Yildirim Beyazit University y la Politécnica de Santa Rosa firman un acuerdo académico

Ali Cengiz Köseoğlu y Christian Reyes Méndez muestran el convenio de colaboración entre Ankara Yildirim Beyazit University y la Politécnica de Santa Rosa.

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Kary García
Por Kary García Jul 02, 2026
Kary García
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Querétaro, 2 de julio de 2026.- Estudiantes de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui podrán acceder a programas de movilidad académica en Turquía mediante un convenio firmado con Ankara Yildirim Beyazit University.

El acuerdo contempla intercambios y colaboración en Terapia Física, Desarrollo y Análisis de Software y Aplicaciones, Ingeniería en Computación e Ingeniería Industrial, además de proyectos relacionados con innovación académica e investigación.

El convenio fue suscrito por Christian Reyes Méndez, rector de la Politécnica de Santa Rosa, y Ali Cengiz Köseoğlu, rector de la institución turca, durante el encuentro internacional NAFSA 2026, realizado en Orlando, Florida.

Rectores de Ankara Yildirim Beyazit University y la Polit\u00e9cnica de Santa Rosa firman un acuerdo acad\u00e9mico Los rectores Ali Cengiz Köseoğlu y Christian Reyes Méndez firman el acuerdo que permitirá intercambios académicos y colaboración en investigación. rotativo.com.mx

La nueva alianza amplía la estrategia de internacionalización de la universidad queretana, que durante junio entregó una doble titulación a egresados mediante su convenio con el Instituto Tecnológico Metropolitano de Colombia.

La institución también ha desarrollado programas de movilidad con universidades de Estados Unidos. Durante el ciclo 2024-2025 reportó la participación de 85 estudiantes en becas, estancias académicas, prácticas profesionales y proyectos de investigación en ese país. Los resultados fueron presentados durante una visita de la Embajada de Estados Unidos.

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