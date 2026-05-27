Detiene gobierno federal a 85 funcionarios por presuntos vínculos con el crimen organizado: Harfuch

Omar García Harfuch durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde presentó el informe de seguridad federal.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Foto:Omar García Harfuch.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 27, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 27 de mayo de 2026.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el gobierno federal ha detenido a 85 funcionarios y exfuncionarios públicos por su presunta participación en diversos delitos, entre ellos siete presidentes municipales señalados por probables nexos con organizaciones criminales.

Durante el informe especial presentado en la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Seguridad detalló además que fueron trasladados a Estados Unidos 92 objetivos de alto impacto bajo distintos procesos de cooperación bilateral.

El reporte forma parte del balance que la mandataria federal había anunciado un día antes, en el que adelantó que el Gabinete de Seguridad presentaría los pormenores de las investigaciones, capturas y operativos que han permitido reducir los índices de violencia en entidades como Guanajuato y Nuevo León.

En la víspera, Sheinbaum Pardo precisó que el homicidio doloso a nivel nacional registra una reducción del 44 por ciento respecto a septiembre de 2024, fecha en que inició su administración. La presidenta puso como ejemplo el caso de Guanajuato, donde el promedio diario de homicidios bajó de 12 a cuatro.

“Hay una reducción de homicidios del 44 por ciento. Van a presentar el informe, por qué hemos logrado estos resultados, cómo los hemos logrado, qué es lo que se ha hecho, más allá de los números que siempre se dan”, expresó la titular del Ejecutivo en la conferencia previa.

García Harfuch presentó también un balance de las operaciones recientes contra estructuras criminales en distintos puntos del país, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad coordinada con autoridades federales y estatales.

El bloque presentado se enmarca en la rendición de cuentas que el Gabinete de Seguridad prepara con motivo del segundo aniversario del triunfo electoral de la presidenta Sheinbaum, que se conmemorará el próximo 1 de junio.

De acuerdo con datos oficiales presentados a principios de este mes, el promedio diario de homicidio doloso a nivel nacional pasó de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 52.5 en abril de 2026, lo que representa 34 asesinatos menos por día y ubica al pasado mes de abril como el más bajo en homicidios en los últimos 11 años.

El informe contempla también una explicación detallada sobre el trabajo de coordinación entre corporaciones federales y autoridades estatales, así como los métodos de inteligencia e investigación aplicados en los estados con mayor incidencia delictiva.

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