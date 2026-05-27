Felifer entrega 60 aparatos auditivos y 45 glucómetros en Querétaro

Querétaro, 26 de mayo de 2026. ---Sesenta aparatos auditivos, 45 glucómetros, 38 baumanómetros y 15 sillas de ruedas fueron entregados este martes a mujeres queretanas en una sola jornada.

El presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera encabezó las actividades de Alcalde en Acción en la Alameda Hidalgo, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer.

La jornada concentró atención médica directa para más de mil mujeres asistentes, acompañada por la presidenta del Sistema Municipal DIF, Adriana Olvera de Macías.

El alcalde Felipe Fernando Macías Olvera durante la jornada Alcalde en Acción en la Alameda Hidalgo de la capital queretana. rotativo.com.mx

Los servicios incluyeron consulta de medicina general y pediátrica, optometría con entrega de lentes graduados, audiometrías, limpieza dental con aplicación de flúor y estudios de escáner mamario, además de módulos para descuentos en multas, bolsa de empleo, asesoría jurídica y atención en conflictos vecinales.

El balance reportado por la administración municipal contabilizó 230 tamizajes de diabetes, 45 consultas de medicina general, siete consultas pediátricas, 11 de nutrición, 20 estudios de escáner mamario y 33 limpiezas dentales aplicadas durante el día.

La cifra de mujeres beneficiadas con apoyos funcionales y diagnósticos coexiste con el dato global de más de mil asistentes; la dependencia no precisó cuántas mujeres recibieron más de un servicio durante la jornada.

La Secretaría de las Mujeres del Estado instaló módulos de prevención del embarazo adolescente y atención integral para mujeres víctimas de violencia, con apoyo psicológico y jurídico gratuito.

El alcalde Felipe Fernando Macías Olvera durante la jornada Alcalde en Acción en la Alameda Hidalgo de la capital queretana. rotativo.com.mx

También participaron módulos del Centro de Empoderamiento para las Mujeres y atención psicojurídica del municipio, durante una jornada anterior de Alcalde en Acción que el ayuntamiento ha replicado en distintas demarcaciones de la capital queretana.

Servicios médicos gratuitos en Alameda Hidalgo concentran la atención del día

Las cifras de la jornada delinean el peso de los servicios médicos sobre el resto de la oferta. Mientras la prevención de diabetes alcanzó a 230 personas con tamizaje, las consultas generales sumaron 45 y las pediátricas siete.

La entrega de aparatos auditivos (60 unidades) superó incluso al número total de glucómetros distribuidos (45), lo que sugiere demanda sostenida en atención a problemas de audición entre la población femenina que acudió al espacio.

La administración municipal ha sostenido este formato de oficina itinerante como mecanismo para acercar trámites de secretarías municipales a las colonias del municipio.

El alcalde Felipe Fernando Macías Olvera durante la jornada Alcalde en Acción en la Alameda Hidalgo de la capital queretana. rotativo.com.mx

La jornada del martes sumó la participación de las titulares de Turismo, Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Atención Ciudadana, Cultura, Mujeres, Medio Ambiente, Bienestar Animal, Finanzas, Servicios Públicos Municipales, además de tres dependencias estatales y del Consejo de Notarios.

¿Qué servicios incluye la jornada Alcalde en Acción en Querétaro?

Los módulos instalados en la Alameda Hidalgo abarcaron descuentos en multas y recargos, bolsa de empleo, asesoría en prevención social y seguridad, informes de reclutamiento, donación de árboles y plantas, la Ruta del Aprendizaje, servicios del Centro de Artes y Oficios, asesoría jurídica y atención en conflictos vecinales.

La cobertura combina servicios federales, estatales y municipales en un solo punto geográfico durante la jornada, complementando el programa permanente de atención ciudadana del ayuntamiento capitalino.

El alcalde Macías señaló que el objetivo de las jornadas es facilitar el acceso a trámites y apoyos mediante atención directa de servidores públicos en colonias del municipio. La próxima sede de Alcalde en Acción no fue precisada al cierre de la actividad en Alameda Hidalgo.