ICE detiene a hija del general cubano Ulises Rosales del Toro

La detenida ingresó a Estados Unidos en 2023 con visa B1/B2 y residía en el sur de Florida.

Edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE en Estados Unidos donde se procesa a detenidos cubanos

El ICE confirmó la detención de Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general cubano Ulises Rosales del Toro, en Florida

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 27, 2026
Mariana Torres García

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Miami, 26 de mayo de 2026. ---Médica de profesión, ingresó con visa de turismo y permanecía en el sur de Florida gestionando su estatus migratorio.

Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general cubano Ulises Rosales del Toro, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y aparece bajo custodia en el buscador oficial de detenidos de la agencia federal estadounidense, con Cuba registrada como país de origen.

El arresto fue confirmado por el ICE al medio estadounidense Martí Noticias, financiado por la U.S. Agency for Global Media. La detenida había llegado a territorio estadounidense en 2023 mediante una visa B1/B2 emitida en La Habana, documento que permite estancias temporales por turismo o negocios, según el reporte de Martí Noticias que sirvió de fuente primaria al caso.

Ulises Rosales del Toro, padre de la detenida, ocupó durante décadas posiciones clave dentro del aparato militar y político de la isla. Fue jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ministro del Azúcar, ministro de la Agricultura y vicepresidente del Consejo de Ministros.

Su trayectoria lo ubicó dentro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y como parte del círculo cercano a Fidel y Raúl Castro durante el periodo de mayor consolidación del régimen.

La detención ocurre apenas una semana después del arresto de Adys Lastres Morera, hermana de la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, actual jefa del conglomerado militar cubano GAESA.

Tras aquel operativo, el secretario de Estado Marco Rubio sancionó a la cúpula militar cubana mediante un comunicado donde advirtió que ningún ciudadano extranjero que amenace la seguridad nacional estadounidense podrá vivir con lujos en territorio del país.

Marco legal de la ofensiva migratoria contra élites cubanas

La detención se enmarca en la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, que impone sanciones a responsables de la represión en Cuba y amenazas a la seguridad nacional.

La política se acompaña de la Orden Ejecutiva 14380 sobre amenazas del gobierno cubano y del Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional 5 emitido en junio de 2025.

Bajo este marco normativo, el Departamento de Estado ha designado en mayo de 2026 a 11 élites del régimen cubano y a tres organizaciones gubernamentales, incluyendo a GAESA, conglomerado que según el propio comunicado oficial controla aproximadamente 40% de la economía cubana y administra hasta 20 mil millones de dólares en activos.

¿Qué pasará con Alina Rosales tras su detención?

El caso queda bajo proceso administrativo del ICE. No han trascendido oficialmente cargos migratorios específicos ni la fecha estimada de audiencia. Cuba no acepta de forma consistente vuelos de deportación desde Estados Unidos, factor que ha llevado a casos previos a centros de detención prolongada en Florida, Luisiana y California. La oficina del padre de la detenida en La Habana no ha emitido postura pública sobre el arresto.

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