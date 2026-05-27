Va en serio la nueva Delegación María Justo Aldama, al norte de la Capital pues tan solo en la última sesión de Cabildo, el Presidente Municipal Felifer Macías propuso la adquisición de un predio de más de 10 mil metros cuadrados, ubicado sobre el Boulevard de la Nación, pero no crea que solamente servirá para la instalación del Centro Municipal de Atención de la nueva Delegación; sino que también se instalará ahí mismo un Centro de Atención de Autismo que servirá para acercar apoyo real a las familias queretanas que son afectadas por el “TEA”.

Escondido por los rincones y temeroso de que alguien lo vea, igual que la “Muñeca Fea” se le vio al Ex Rector Gilberto Herrera, señalado por el desvío de más de 320 millones de pesos de la UAQ; dicen los malosos diría la Jefa “Lea Remis” que seguramente no se trata de un incidente de sociopatía espontánea; sino que evitó a propósito salir en la foto por aquello que, como novio indeseable de foto familiar, después de febrero del año que entra lo terminen recortando de la fotografía o borrándolo mediante la IA ahora tan de moda.

Jurifresa, los lunes de Milo y Tato

Durante uno de los desayunos de los lunes que instituyera nuestro apreciado Juan Germán Torres Landa en Jurifresa, y que Milo y Tato Torreslanda han decidido continuar, teniendo invitados especiales de alto nivel, le tocó recientemente su turno a Mauricio Cárdenas Palacios, el Diputado más “Charro” del panismo en la legislatura local y aspirante a suceder a Felifer, siendo una muy agradable reunión, pero hubo una duda razonable: si a la Capital va su tía la diputada Lorena García es endogamia local, pero si va su también familiar Tania Palacios, entonces es nepotismo, no entendí.

Dicen que lo que no quema mínimo tizna, bueno algo así le sucedió a la Secretaria del Trabajo, Liliana SanMartín, que aspira a ser la nominada por Acción Nacional a la Presidencia Municipal de San Juan del Río, pues sigue sin desprenderse del lastre que le representa José Luis Medellín, quien no se aparece desde hace semanas en las oficinas del SITEM, después que se diera a conocer que varios maestros sufrieron quebrantos y descuentos por un esquema de supuestos apoyos que terminaron siendo préstamos bastante leoninos y cuya solución está en manos de la Fiscalía del Estado.

Acompáñenos todos los lunes en “La Neta” con Iván Fabela, Lis Salas y Sory Vega; para platicar y hacer análisis político sobre temas de actualidad, la cita es de 7 a 8 PM por #TVQ en #Facebook, por televisión canal 216 de #IENTC, #iZZi, también búsquenos a través de #YouTube en #SMRADIO y #SMTV.

Morena, los malquerientes de adentro

Los malquerientes en Morena quedaron muy molestos por las muestras de unidad en la propia Morena (Plop), pues mientras la Senadora Bety Robles, como Luis Humberto Fernández y hasta Santiago Nieto, dieron claras señales de civilidad política y unidad; los otros no tardaron en salir a desacreditar la reunión y hacer una propia; no es todo, ahora quieren arrastrar al infierno de sus complejos a la Diputada Petista Claudia Díaz Gayou, misma que bien haría deshaciéndose de ese temible abrazo de fuego, pues seguirán saliendo de las cuentas públicas nombres y razones sociales, lo que implica aferrarse a una piedra que se hunde en el mar.

Lo obvio se obvia por obviedad y es que mientras se habla de las garnachas blanquiazules, poco se habla del que hace la masa, pone el comal y del que corta las cebollas, bueno mire: Jorge Romero da vistos buenos; Pancho Domínguez y Ricardo Anaya dan vistos buenos y pueden vetar; Rogelio Vega (Bubulubu) vota, veta y da vistos buenos; al final solamente un hombre puede proponer, votar, vetar y dar visto bueno, su nombre lo conoce, Mauricio Kuri González, quien además de ser el Gobernador de Querétaro es el primer panista del Estado, porque Alfredo Botello es el segundo.

UAQ: la carpeta sigue abierta

La Doctora Silvia Amaya Llano, Rectora de la UAQ, nos acompañó este lunes en “La Neta” por TVQ, misma que reiteró su compromiso por buscar seguir trabajando por nuestra “Alma Mater”, pero también dejó en claro que de acuerdo al Abogado universitario, la carpeta para deslindar responsabilidades del quebranto a las finanzas de la Universidad sigue abierta y nadie ha sido exonerado (oíste Gilberto Herrera), mientras que la vacuna “Quivax” se quedó a un paso de ser certificada por la COFEPRIS, iniciativa de Tere García Gasca, quien le antecedió en la responsabilidad.

Durante su participación en “Causa y Efecto”, que se trasmite todos los martes por eXa 95.5, Chepe Guerrero dio a conocer datos impactantes de su iniciativa para delitos de alto impacto, bajando la edad penal, pero también ratificó su apoyo al veto de la llamada “Ley Trans”, realizada por el Ejecutivo Estatal, misma que regresará al seno de la LXI Legislatura y es que si buscamos la razón sobre la pasión, hay motivos de sobra; la SCJN reconoció acciones de inconstitucionalidad (Puebla 73/2021) donde en una redacción similar se invalidó el requisito de mayoría de edad, lo que pone en riesgo a menores.

PD. Este fin de semana se dieron una encerrona, el Diputado Federal del Partido Verde, junto a su estructura y dirigentes municipales; se dice que la Cuarta Transformación a la queretana va con todo y muy pronto se dará un fuerte relanzamiento del Verde, para potenciar percepción, estructura, marca y así hacerse con la candidatura cuatroteísta, no pos Ricardo ya se vio.

PD2. De manera discreta pero eficiente, Luis Bernardo Nava sigue llevando la mano amiga del Gobierno Estatal cerca de quienes están en vulnerabilidad social: abuelitos, primera infancia y mujeres; así lo hizo desde la Alcaldía y hoy, siguiendo los lineamientos del Gobernador Mauricio Kuri, lo mismo recorre a diario calles, caminos y carreteras para estar contigo que más lo necesitas.