Detienen en Querétaro a presunto violador buscado por justicia de Guanajuato

Elementos de la Policía de Investigación del Delito tras cumplimentar orden de aprehensión sobre Libramiento Sur Poniente en Querétaro.

La detención ocurrió en el Libramiento Sur Poniente, a la altura de El Retablo.

Foto: Fiscalía General del Estado de Querétaro.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 Mayo 2026.- Un hombre identificado como Simón "N", requerido por la justicia de Guanajuato por el delito de violación, fue detenido sobre el Libramiento Sur Poniente, a la altura de la colonia El Retablo, en el municipio de Querétaro.

La aprehensión se ejecutó el pasado 7 de mayo en operación conjunta entre la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro y elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, tras semanas de trabajos de localización y coordinación entre ambas dependencias.

El mandato judicial fue librado por una jueza de control de Guanajuato dentro de una causa penal iniciada por hechos vinculados al delito sexual. Las autoridades no detallaron la fecha de los hechos imputados ni el municipio guanajuatense donde se cometió la presunta agresión.

Tras el aseguramiento, el imputado quedó a disposición de la autoridad solicitante y fue entregado de manera inmediata a personal operativo de la fiscalía vecina, que se encargará de presentarlo ante el juez de control que requirió su comparecencia.

La actuación se enmarca en los acuerdos de colaboración entre fiscalías que ambas entidades sostienen para cumplimentar mandamientos judiciales pendientes, particularmente en delitos de alto impacto y agresiones sexuales.

La Fiscalía queretana ha intensificado en lo que va del año la ejecución de órdenes giradas por tribunales de otras entidades, con énfasis en delitos contra la libertad sexual y la integridad de las personas. El siguiente paso del caso corresponde ya al fuero guanajuatense, donde Simón "N" enfrentará el proceso penal que motivó la captura.

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