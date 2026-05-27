Detienen en Querétaro a presunto violador buscado por justicia de Guanajuato

Querétaro, 27 Mayo 2026.- Un hombre identificado como Simón "N", requerido por la justicia de Guanajuato por el delito de violación, fue detenido sobre el Libramiento Sur Poniente, a la altura de la colonia El Retablo, en el municipio de Querétaro.
La aprehensión se ejecutó el pasado 7 de mayo en operación conjunta entre la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro y elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, tras semanas de trabajos de localización y coordinación entre ambas dependencias.
El mandato judicial fue librado por una jueza de control de Guanajuato dentro de una causa penal iniciada por hechos vinculados al delito sexual. Las autoridades no detallaron la fecha de los hechos imputados ni el municipio guanajuatense donde se cometió la presunta agresión.
Tras el aseguramiento, el imputado quedó a disposición de la autoridad solicitante y fue entregado de manera inmediata a personal operativo de la fiscalía vecina, que se encargará de presentarlo ante el juez de control que requirió su comparecencia.
La actuación se enmarca en los acuerdos de colaboración entre fiscalías que ambas entidades sostienen para cumplimentar mandamientos judiciales pendientes, particularmente en delitos de alto impacto y agresiones sexuales.
La Fiscalía queretana ha intensificado en lo que va del año la ejecución de órdenes giradas por tribunales de otras entidades, con énfasis en delitos contra la libertad sexual y la integridad de las personas. El siguiente paso del caso corresponde ya al fuero guanajuatense, donde Simón "N" enfrentará el proceso penal que motivó la captura.