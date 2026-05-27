Cae 49% el homicidio doloso desde el inicio del sexenio: Harfuch

El secretario de Seguridad presentó ante la presidenta Claudia Sheinbaum el corte preliminar del Gabinete de Seguridad con el balance de 20 meses.

Omar García Harfuch durante la conferencia matutina en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum al fondo.

El secretario de Seguridad presentó el corte del Gabinete con cifras preliminares de septiembre de 2024 a mayo de 2026.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García May 27, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 27 de mayo de 2026.- El promedio diario de homicidio doloso a nivel nacional cayó 49% entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional. El funcionario calificó la tendencia como una baja "sin precedentes" en el país.

"Han mantenido una tendencia a la baja sin precedentes en nuestro país. De septiembre del 2024 a mayo del 2026, se registra una disminución preliminar del 49 por ciento en el promedio diario nacional de homicidio doloso", sostuvo el titular de la SSPC frente a la presidenta Claudia Sheinbaum y el resto del Gabinete de Seguridad.

García Harfuch atribuyó el resultado a cuatro factores articulados dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad: la consolidación de la Guardia Nacional, la inversión en infraestructura con más de 600 cuarteles distribuidos en el territorio, el fortalecimiento operativo con más de 120 mil elementos y el reforzamiento de las capacidades de investigación e inteligencia en la Subsecretaría de Investigación.

Detenciones, decomisos y narcolaboratorios

El secretario reportó 54 mil 297 detenciones por delitos de alto impacto desde el inicio de la administración. "Desde el inicio de la administración se han detenido a cerca de 54 mil 300 personas por delitos de alto impacto, lo que permite que haya menos delincuentes en la calle y aumenta la paz en la población", afirmó.

El corte del Gabinete incluye además el aseguramiento de más de 400 toneladas de droga, el desmantelamiento de 2 mil 400 narcolaboratorios y áreas de concentración para producción de metanfetamina, y la captura de 85 funcionarios y exfuncionarios vinculados al crimen organizado.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, complementó el reporte con 42 mil 766 presuntos delincuentes detenidos por el Ejército, 22 mil 413 armas de fuego incautadas y 192.7 toneladas de droga aseguradas. El general precisó que los 2 mil 325 laboratorios localizados producían exclusivamente metanfetamina, con capacidad estimada de 17 toneladas anuales.

Operación Enjambre y narcobloqueos en Colima

García Harfuch citó como casos relevantes de la Operación Enjambre la detención del exalcalde de Tequila, Diego "N", funcionarios del Estado de México y la reciente aprehensión de servidores públicos en Morelos. El secretario informó que continúa la búsqueda del alcalde de Cuautla, también dentro de esa misma operación.

Sobre los bloqueos registrados en Colima, el titular de la SSPC los vinculó a la detención de objetivos prioritarios pertenecientes a facciones del Cártel Jalisco Nueva Generación y a Los Mezcales. "Ayer en la madrugada se detuvo a 5 generadores de violencia relevantes. Hace 3 días se detuvo a uno de los objetivos prioritarios", detalló.

La presidenta Sheinbaum abrió la conferencia subrayando la cifra del 49% como uno de los principales resultados de su administración en materia de pacificación. El próximo domingo 31 de mayo, la mandataria rendirá un informe nacional desde el Monumento a la Revolución, con transmisión en las 32 entidades del país.

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