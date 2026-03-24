Querétaro, 24 de marzo de 2026. — Las tres órdenes de aprehensión derivadas de la masacre en el bar Los Cantaritos fueron cumplimentadas en su totalidad, confirmó el fiscal general del estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández.

Los imputados, vinculados a proceso por el multihomicidio que cobró la vida de 10 personas el 9 de noviembre de 2024, permanecen recluidos con prisión preventiva mientras el caso avanza hacia la audiencia intermedia.

El ataque armado en el establecimiento de avenida Circunvalación, en pleno Centro Histórico de Querétaro, dejó además 13 personas heridas y detonó un operativo de clausuras de bares vinculados a operadores foráneos.

Desde entonces, la Fiscalía abrió líneas de investigación con apoyo del Gobierno Federal que derivaron en las tres capturas.

La detención más reciente ocurrió el 22 de agosto de 2025, producto de un trabajo de inteligencia iniciado pocas semanas después del tiroteo.

"No dejamos de realizar trabajo de inteligencia y seguimiento para la identificación de los objetivos", explicó el fiscal Hernández.

Tras su captura, el tercer imputado fue presentado ante un juez que determinó su vinculación a proceso y ordenó prisión preventiva, resolución que —según el titular de la FGE— replica el estatus jurídico de los otros dos involucrados.

Fiscalía busca sentencias condenatorias en caso Cantaritos

El proceso se encuentra en la etapa previa a la audiencia intermedia, durante la cual la Fiscalía continúa integrando elementos probatorios para sostener la acusación formal. Hernández advirtió que el objetivo institucional es obtener condenas firmes.

"Vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance jurídicamente para que estas personas permanezcan toda su vida en prisión", afirmó.

Respecto a la ubicación de los detenidos, dos se encuentran en penales de Querétaro. El tercero fue trasladado a otra entidad por razones de seguridad, sin que la Fiscalía precisara el destino.

¿Hay más órdenes de aprehensión pendientes en el caso Cantaritos?

No existen órdenes pendientes por ejecutar, según el fiscal. Sin embargo, las investigaciones permanecen abiertas en coordinación con instancias federales para reforzar el expediente si surgen nuevos elementos.

El predio donde operaba el bar fue devuelto a sus propietarios tras concluir las diligencias ministeriales, aunque el gobernador Mauricio Kuri descartó que se autorice un negocio similar en el inmueble.