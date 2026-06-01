Bienestar abre nuevo registro para las pensiones en junio

Ciudad de México, 1 de junio de 2026.- La Secretaría de Bienestar abrirá un nuevo registro para las Pensiones del Bienestar del 22 al 28 de junio, con el que incorporará a nuevos beneficiarios al padrón federal. Así lo informó la titular de la dependencia, Leticia Ramírez Amaya, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

El trámite atiende a los adultos mayores y a las mujeres de 60 a 64 años inscritas en la Pensión Mujeres Bienestar. Los módulos operarán de lunes a domingo en un horario de 10:00 a 16:00 horas, según detalló la funcionaria.

Antes de esa etapa, la dependencia entregará tarjetas a quienes ya completaron su registro en abril. El reparto se realizará del 15 al 21 de junio, y cada beneficiario recibirá un mensaje de texto con el día, la hora y el lugar donde deberá recogerla.

Un padrón en expansión

Las pensiones forman parte del bloque de programas sociales que concentra la mayor parte del gasto en transferencias directas del gobierno federal. El esquema cubre a millones de adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad en todo el país.

El registro de junio es la continuación del proceso que la Secretaría de Bienestar abrió a inicios de año, cuando habilitó miles de módulos para el registro de pensiones en una primera ronda. Quienes no puedan acudir en persona pueden solicitar una visita domiciliaria a través de los canales oficiales de la dependencia.

Las personas interesadas deberán presentar identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente y un teléfono de contacto. La ubicación exacta de cada módulo se publica en el portal de la Secretaría de Bienestar conforme se aproxima la fecha de apertura.