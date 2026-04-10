La aclaración del alcalde llega después de que autoridades municipales confirmaran la presencia del parásito en territorio sanjuanense el pasado 6 de abril, sin precisar en ese momento la especie afectada.

Cabrera Valencia fue directo al responder sobre los rumores que asociaban el contagio con un canino: "Se descarta el del perrito. Fue un caso confirmado en un equino", señaló el alcalde durante su encuentro con medios.

El edil reconoció que la detección genera preocupación en el sector ganadero local y llamó a los productores a mantenerse atentos a sus hatos y a sus mascotas, ya que la enfermedad puede afectar a distintas especies de sangre caliente.

"Hay que decirle a la población que estemos muy al pendiente de nuestro ganado y de nuestros animalitos porque también puede pasarle a una mascota", indicó.

Campaña de difusión a cargo de la Sedea municipal

Cabrera Valencia anunció que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Cuidado Animal de San Juan del Río coordinará una campaña informativa dirigida a engordadores, ganaderos y propietarios de animales de compañía.

El objetivo, explicó, es que los productores identifiquen los signos de la infestación y sepan a dónde acudir ante cualquier sospecha.

"Requerimos que estén muy atentos para combatir y prevenir a esta mosca que genera ese gusanito y que hace mucho daño, pérdidas económicas y pone en riesgo la salud de nuestra población", apuntó.

El caso sanjuanense se suma al brote estatal del parásito, provocado por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax. De acuerdo con cifras estatales, Querétaro acumula más de 120 casos confirmados desde noviembre de 2024, con la Sierra Gorda —Landa de Matamoros, Jalpan de Serra y Pinal de Amoles— como la zona de mayor incidencia, aunque los contagios ya se extendieron a municipios del centro y sur del estado.

El combate al parásito ha involucrado brigadas en campo y vigilancia permanente en rastros por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario estatal.

¿Cómo reportar un caso sospechoso en San Juan del Río?

Los productores que detecten heridas con presencia de larvas en sus animales deben acudir directamente a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Cuidado Animal municipal, donde la dependencia mantiene abiertos los canales de reporte.

La atención oportuna es determinante: cada mosca hembra puede depositar hasta 200 larvas en una sola herida, lo que multiplica el riesgo de propagación dentro del hato si el caso no se atiende en las primeras horas.

El brote estatal ocurre en medio de un pulso legislativo por recursos para el sector. Una iniciativa para crear un fondo estatal de contingencia sanitaria pecuaria permanece sin dictaminarse en el Congreso de Querétaro desde noviembre de 2025, pese a que la emergencia ya obliga al sacrificio de animales infectados en las zonas más críticas de la Sierra Gorda.

San Juan del Río, hasta antes del caso confirmado en el equino, no figuraba entre los municipios con detecciones positivas del parásito.