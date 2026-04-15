Esto que le voy a contar no lo comente con nadie, pero el pellizco de cachetes a Santiago Nieto en "La Condesa" estuvo bastante rudo. Si usted no lo sabe, no se preocupe, que aquí yo se lo cuento. Bueno, pues resulta que el titular del INPI (Instituto Nacional de la Protección Intelectual) se aventó en La Valla, San Juan del Río, ante escasamente una docena de asistentes, la puntada de decir que muy pronto solicitaría licencia del organismo público. Pero qué cree: no contaba con que en la Secretaría de Economía lo iban a mandar, por decirlo decentemente, olímpicamente a volar, pues la carta que esperaban no era otra que su renuncia al INPI. Dicho en otras palabras, el menos moreno de los morenos —y no hablamos de dermis—, hoy con la presidenta Sheinbaum como antes con Andrés Manuel López Obrador, no sabe y no aprendió nunca las formas políticas, y otra vez se brincó las trancas: no consultó con su jefe Ebrard, tampoco preparó a la presidenta. La columna del lunes de Templo Mayor en el periódico Reforma, de Fray Bartolomé, lo deja claro en un lenguaje entendible de la política nacional: Santiago Nieto no es, al menos hoy día y quizá tampoco mañana, la apuesta de Morena (Sheinbaum) para la Gubernatura en Querétaro.

En política no hay huevos al gusto. Ayer en la mañanera lo dejó muy claro la presidenta: los que ocupan cargos de elección popular pueden mantenerse en su responsabilidad, pero los funcionarios públicos deben dejar la administración. Para Querétaro la señal tiene mucho sentido entre los aspirantes que han alzado la mano, menos para Santiago de Querétaro. Mire y dígame usted: Senado, Bety Robles; Diputación Federal, Ricardo Astudillo, Luis Humberto Fernández, Gilberto Herrera; Diputación Local, Andrea Tovar; Ayuntamiento, Astrid Ortega. El único aspirante a la Gubernatura que debe renunciar al ser funcionario no sería otro que el sanjuanense por sentencia judicial. Dos más dos son cuatro, diría el profe Nicanor Aparicio; yo le diría que lo obvio se obvia por obviedad en política. A Santiago le ganó la locura, no planchó nada y tampoco avisó a sus jefes; por eso le regresaron su cartita. Dirían los clásicos: llegas (al cargo) por compromiso y te vas por menso. Por eso recula, ya es costumbre, y ahora habla de finales de mayo; sin embargo, no hay posibilidad de un regreso al IMPI si sale por sus puertas, tampoco es seguro que amarre la candidatura a gobernador.

Los errores de Santiago Nieto al interior de Morena dan vida a Luis Humberto Fernández y Gilberto Herrera. El primero provocó que muchos tuvieran la necesidad de comprar de manera urgente una pomada con base de cinc, debido a, cómo diría una alcaldesa del mismo partido, porque "les ardió el rabo", pues no cualquiera tiene una convocatoria de casi dos mil personas en un evento en la Sierra. Por su parte, Gilberto Herrera, aún dolido por la victoria de Sinuhé Piedragil en la Mesa Directiva de la Legislatura Local —donde su diputado Eric Silva acusa que Luis Humberto Fernández se la pasa más en la avenida Fray Luis de León que en San Lázaro—, se fue este sábado a la Versolilla, en Santa Rosa Jáuregui, para hacer lo mejor que sabe hacer: un video para mover, con sus comunicadores a modo, sus granjas digitales y troles, sin ofrecer ninguna solución real. Pero se quedaron de a seis cuando la artimaña no les funcionó y la gente buena y sabia de la Versolilla, del "otro Querétaro", los corrió por argüenderos y mitoteros, pues ya hay una persona que con hechos y no palabras sí defiende sus derechos. Para sus pulgas, no era otro que su propio compañero: Ulises Gómez de la Rosa.

Por su parte, Ricardo Astudillo y su Cuatro T a la queretana sabe que va en su carril. A diferencia de otros actores que están en la orfandad política, recibe de manera constante el respaldo y la confianza que le han manifestado Arturo Escobar y Manuel Velasco de manera real y tangible. Deje le cuento: esta semana aprovechó para nombrar a la siempre talentosa Paloma Arce como vocera a nivel estatal del Partido Verde, lo cual, en mi nada humilde opinión, considero un gran acierto; mientras que este próximo sábado en Ezequiel Montes, alrededor de las tres de la tarde en Termas del Rey, tomará protesta formal a la exitosa empresaria Sarai Velázquez. La Cuatro T a la queretana empieza a tomar rumbo; dicho de otra forma, Astudillo no se hace buey (como otros), hace política. Para Movimiento Ciudadano, la decisión de apoyar el "Plan B" conlleva un costo político; sin embargo, Nora Amaya y César Cadena buscan que, al menos en Querétaro, los daños sean minimizados, pero también dependen de otros factores, por ejemplo, que la reforma electoral no sea demasiado ruda, pues los obligaría a decidir entre quedarse sin la opción de repetir en Amealco con Óscar Pérez o tener a un Armando Rivera en la boleta capitalina.

Acompáñenos todos los lunes en "La Neta", con Iván Fabela, Lis Salas y Sory Vega, para platicar y hacer análisis político sobre temas de actualidad. La cita es de 7 a 8 p. m. por #TVQ en #Facebook, por televisión canal 216 de #IENTC, #iZZi; también búsquenos a través de #YouTube en #SMRADIO y #SMTV.

Durante la emisión del programa "La Neta" por TVQ, mismo que conducen Lis Salas, Iván Fabela y el de la voz, los titulares de las planillas Rogelio Estrada, de "RenovaQA", y Uriel Flores, de "Innovación y Transformación", que buscan la dirigencia de la Asociación Queretana de Abogados (AQA, por sus siglas), manifestaron sus propuestas para el gremio de los postulantes. El maestro Roger hizo énfasis en su amplia trayectoria como académico y su abundante experiencia profesional, recordando su participación en temas de amplio impacto social, como fueron los casos de Alberta, Jacinta y Teresa, de Amealco, y con Claudia Mijangos. Por su parte, el maestro Uriel señaló la importancia de tener una dirigencia que no sea de fotografía, sumando herramientas como las nuevas tecnologías, alianzas educativas, además del compromiso de realizar una real defensa de los defensores ante abusos que dificultan la labor de los juriscultos. La elección será este próximo viernes, teniendo como sede la prestigiosa Universidad de Londres en Querétaro, donde José Antonio Ugalde es el actual vicerrector.

El "Güero" Edgar Inzunza anda tan calladito que hasta me recordó a la actriz Alma Delia Fuentes en A toda máquina, pues, como decía de ella Pedro Infante, se agacha y se va de lado. Querido amigo, acá entre nos, no es para menos: nomás tápele la boca con un tostón a san Ramón Nonato y le digo. Mire, por una parte, el diputado que representa a la colombópolis en la LXI Legislatura de Querétaro resulta ser el último remache de una moribunda unidad en la fracción guinda, la cual, sin sus buenos oficios en la coordinación de la fracción de Morena, se hubiera ido al garete desde hace buen rato. Por otro lado, varios análisis estadísticos, incluyendo el de una prestigiosa académica de la UAQ —que no le puedo decir que es Martha Gloria Morales—, reconocen que en un careo con la aspirante con más rentabilidad electoral del PAN, que en este momento es Tania Ruiz, Inzunza obtendría el triunfo por un contundente dos a uno. Nomás imagínese las otras opciones; sin embargo, todo apunta a que Morena tendría que hacer circo, maroma y teatro para que en San Juan del Río o la Capital, la paridad sustantiva no los deje con candidatos agarrados de la brocha y sin escalera.

Desde hace varios meses, diversas personas nos han hecho llegar denuncias ciudadanas sobre una persona de nombre Carlos Aquino "N", mismo al cual se le señalan, sin prueba alguna, diversas situaciones supuestamente fraudulentas, sin que ninguno de los quejosos aportara información sobre la existencia de algún número de denuncia o comprobara la existencia de alguna carpeta de investigación sobre esta persona, quien suele aparecer con políticos y profesionistas con amplia calidad moral de la zona del Bajío. Bueno, le comento que, gracias al apoyo de un compañero comunicador, se pudo conocer que la entidad del BID negó toda relación con la persona señalada en las denuncias ciudadanas, por lo que se ratifica que no hay relación alguna, dejando a salvo los derechos para cualquier emprendimiento de orden judicial, ratificando que la mencionada institución ya tiene conocimiento del actuar doloso de la persona mencionada, tomando las medidas respectivas. Desde este espacio agradecemos la confianza de los ciudadanos, además del valioso apoyo por parte del compañero que contactó a este organismo público.

Ya para irnos, ahí le va la de correr. Bueno, pues la AMEQ, cuyo titular es Gerardo Cuanalo, declara que el sistema Qrobus será oficialmente "pet friendly", y es que este próximo sábado tendrá, a partir de las nueve de la mañana, una jornada donde, además de revisiones, esterilización y vacunación, nuestros lomitos podrán tener su credencial personalizada para hacer uso del transporte público. Aunque nuestro amigo Cuanalo aclara que el único requisito es que la mascotita pese menos de doce kilos. Ni modo, Kerry Flon.

P. D. Una de las asociaciones de periodistas en Querétaro dio a conocer que su premio a la labor periodística este año llevaría el nombre de "Sergio Arturo Venegas Ramírez", buen amigo y un extraordinario periodista que se nos adelantó en la jornada al oriente eterno, hijo de nuestro distinguido compañero Sergio Arturo Venegas Alarcón, el patriarca de la información.

P. D. 2 De mil colores se le pusieron las cosas a los maestros del SITEM; ya hasta le echaron la culpa al villano favorito de todos, Gilberto Herrera. Pero acá entre nos, guiño, guiño, hasta un reloj descompuesto al menos dos veces durante el día acierta.