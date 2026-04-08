Vinculan a proceso a hombre por robo a tienda en Colinas del Parque, Querétaro

Juez impone prisión preventiva a hombre con antecedentes por robo en colonia Colinas del Parque.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Municipal de Querétaro durante operativo de detención por robo a comercio en colonia Colinas del Parque

La tienda afectada se ubica sobre Boulevard Bernardo Quintana, en la colonia Colinas del Parque, municipio de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de abril de 2026. —Un hombre con antecedentes por robos a comercio quedó en prisión preventiva luego de que un juez lo vinculara a proceso por sustraer artículos de una tienda ubicada en Boulevard Bernardo Quintana, en la colonia Colinas del Parque del municipio de Querétaro. La Fiscalía General del Estado obtuvo la resolución judicial tras acreditar los hechos ocurridos el 28 de febrero pasado.

De acuerdo con la indagatoria, el imputado ingresó al establecimiento, ocultó diversas mercancías entre sus pertenencias e intentó salir sin pagar. Personal del negocio lo detectó antes de que abandonara el local, lo que permitió que elementos de la Secretaría de Seguridad Municipal lo detuvieran en el lugar.

La investigación posterior estableció que el hombre ya acumulaba antecedentes por robos similares en Querétaro, circunstancia que el Ministerio Público expuso ante el juez de control.

La autoridad judicial calificó de legal la detención y decretó la vinculación a proceso por el delito de robo a comercio. Además, impuso prisión preventiva justificada y fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria, durante el cual la Fiscalía deberá integrar los elementos necesarios para sostener la acusación formal.

Hasta el momento, la defensa del imputado no ha emitido postura pública sobre la resolución judicial.

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