Querétaro, 8 de abril de 2026. —Un hombre con antecedentes por robos a comercio quedó en prisión preventiva luego de que un juez lo vinculara a proceso por sustraer artículos de una tienda ubicada en Boulevard Bernardo Quintana, en la colonia Colinas del Parque del municipio de Querétaro. La Fiscalía General del Estado obtuvo la resolución judicial tras acreditar los hechos ocurridos el 28 de febrero pasado.
De acuerdo con la indagatoria, el imputado ingresó al establecimiento, ocultó diversas mercancías entre sus pertenencias e intentó salir sin pagar. Personal del negocio lo detectó antes de que abandonara el local, lo que permitió que elementos de la Secretaría de Seguridad Municipal lo detuvieran en el lugar.
La investigación posterior estableció que el hombre ya acumulaba antecedentes por robos similares en Querétaro, circunstancia que el Ministerio Público expuso ante el juez de control.
La autoridad judicial calificó de legal la detención y decretó la vinculación a proceso por el delito de robo a comercio. Además, impuso prisión preventiva justificada y fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria, durante el cual la Fiscalía deberá integrar los elementos necesarios para sostener la acusación formal.
Hasta el momento, la defensa del imputado no ha emitido postura pública sobre la resolución judicial.