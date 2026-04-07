Trasladan desde Michoacán a imputado por violencia de género en San Juan del Río

Fiscalía de Querétaro localiza al imputado en Maravatío y lo traslada a San Juan del Río.

Agentes de la Policía de Investigación del Delito durante traslado de imputado por violencia de género en San Juan del Río

Gustavo "N", trasladado a Querétaro tras ser localizado en Maravatío, Michoacán, por presunta violencia de género contra una mujer.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 7 de abril de 2026. —Un hombre identificado como Gustavo "N", buscado por agredir a una mujer en San Juan del Río, fue detenido en Maravatío, Michoacán, y trasladado a Querétaro para enfrentar proceso penal por violencia de género.

La captura fue cumplimentada por la Policía de Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía General del Estado tras semanas de coordinación con autoridades michoacanas, en un operativo enmarcado en la estrategia Sinergia por Querétaro.

La carpeta de investigación contra Gustavo "N" derivó de las indagatorias que la Fiscalía sostuvo a partir de la denuncia presentada en San Juan del Río.

Los datos de prueba recabados permitieron establecer su probable responsabilidad en agresiones contra una mujer, lo que motivó al Ministerio Público a solicitar el mandamiento judicial que un juez de control concedió en las semanas previas a la detención.

La violencia familiar y de género se mantiene como uno de los delitos con mayor número de carpetas penales abiertas en el estado, con mil 151 expedientes registrados durante 2025 por el Poder Judicial de Querétaro.

Los trabajos de localización se concentraron en Michoacán luego de que las pesquisas ubicaran al imputado en Maravatío, municipio del oriente de esa entidad.

Personal ministerial de Querétaro mantuvo comunicación con autoridades michoacanas hasta concretar la aprehensión, que se ejecutó sin incidentes por elementos locales.

Una vez asegurado, Gustavo "N" quedó bajo custodia para los trámites de entrega interestatal correspondientes.

Personal de la Fiscalía queretana se trasladó a Michoacán para recibir al imputado y formalizar su traslado a la entidad. Ya en territorio queretano, Gustavo "N" fue puesto a disposición del juez que lo requería en San Juan del Río, donde en las próximas horas se definirá su situación jurídica en audiencia inicial.

La dependencia no ha precisado el municipio michoacano exacto donde permanecía oculto ni los detalles operativos de la entrega.

La detención se suma al inventario de cumplimientos de mandamientos judiciales fuera del estado que la Fiscalía queretana ha logrado bajo la estrategia Sinergia por Querétaro, esquema de coordinación interinstitucional que articula a corporaciones estatales, federales y municipales.

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