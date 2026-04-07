San Juan del Río, 7 de abril de 2026. —Un hombre identificado como Gustavo "N", buscado por agredir a una mujer en San Juan del Río, fue detenido en Maravatío, Michoacán, y trasladado a Querétaro para enfrentar proceso penal por violencia de género.
La captura fue cumplimentada por la Policía de Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía General del Estado tras semanas de coordinación con autoridades michoacanas, en un operativo enmarcado en la estrategia Sinergia por Querétaro.
La carpeta de investigación contra Gustavo "N" derivó de las indagatorias que la Fiscalía sostuvo a partir de la denuncia presentada en San Juan del Río.
Los datos de prueba recabados permitieron establecer su probable responsabilidad en agresiones contra una mujer, lo que motivó al Ministerio Público a solicitar el mandamiento judicial que un juez de control concedió en las semanas previas a la detención.
La violencia familiar y de género se mantiene como uno de los delitos con mayor número de carpetas penales abiertas en el estado, con mil 151 expedientes registrados durante 2025 por el Poder Judicial de Querétaro.
Los trabajos de localización se concentraron en Michoacán luego de que las pesquisas ubicaran al imputado en Maravatío, municipio del oriente de esa entidad.
Personal ministerial de Querétaro mantuvo comunicación con autoridades michoacanas hasta concretar la aprehensión, que se ejecutó sin incidentes por elementos locales.
Una vez asegurado, Gustavo "N" quedó bajo custodia para los trámites de entrega interestatal correspondientes.
Personal de la Fiscalía queretana se trasladó a Michoacán para recibir al imputado y formalizar su traslado a la entidad. Ya en territorio queretano, Gustavo "N" fue puesto a disposición del juez que lo requería en San Juan del Río, donde en las próximas horas se definirá su situación jurídica en audiencia inicial.
La dependencia no ha precisado el municipio michoacano exacto donde permanecía oculto ni los detalles operativos de la entrega.
La detención se suma al inventario de cumplimientos de mandamientos judiciales fuera del estado que la Fiscalía queretana ha logrado bajo la estrategia Sinergia por Querétaro, esquema de coordinación interinstitucional que articula a corporaciones estatales, federales y municipales.