Cae Omar "N", imputado por homicidio de empleado de CFE en Panamericano

La Fiscalía de Querétaro informó que Omar "N" fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva por el ataque registrado en septiembre de 2025.

Omar N imputado por homicidio empleado Comisión Federal de Electricidad colonia Panamericano Querétaro

El fiscal general Víctor Antonio De Jesús Hernández durante la presentación de avances en la carpeta del homicidio en Panamericano.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de mayo de 2026. — Faltaban catorce minutos para las siete de la mañana cuando un Kia color gris frenó frente a la cochera de un domicilio en la colonia Panamericano.

Desde el interior del vehículo se habrían realizado varios disparos contra el empleado de la Comisión Federal de Electricidad que se encontraba con su esposa y su hijo menor en la entrada de la casa.

La víctima perdió la vida a consecuencia de las lesiones por proyectil de arma de fuego y el agresor presuntamente huyó hacia Celaya, Guanajuato. Aquello ocurrió el 19 de septiembre de 2025. Más de siete meses después, el presunto responsable está detenido.

El fiscal general del estado, Víctor Antonio De Jesús Hernández, informó que Omar "N" fue capturado el 2 de mayo de 2026 mediante el cumplimiento del mandato judicial girado en su contra y se encuentra vinculado a proceso bajo prisión preventiva.

La carpeta se integró con análisis de videograbaciones del C5, diligencias de reconocimiento y trabajo de inteligencia que estableció un dato central para la imputación: el imputado habría vigilado a la víctima antes del ataque, según expuso el titular de la dependencia.

El caso forma parte del paquete de avances que la Fiscalía expuso en conferencia, junto con la detención de Daniel "N" alias "El Morral" por el homicidio cometido en un bar de la capital y con la entrega de un objetivo prioritario a las autoridades de Guanajuato.

El intercambio permanente de información con la fiscalía guanajuatense y con corporaciones federales y municipales ha sostenido las capturas durante las últimas semanas.

Vigilancia previa documentada por inteligencia ministerial

La dinámica del ataque quedó registrada mediante cámaras de videograbación que permitieron identificar el vehículo desde el cual se efectuaron los disparos, así como la probable ruta de fuga del imputado hacia el estado de Guanajuato.

Personal de la Policía de Investigación del Delito recabó las videograbaciones, las analizó y desahogó las diligencias de reconocimiento que sostuvieron la solicitud de la orden de aprehensión ante el juez de control.

Las acciones se desarrollaron en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y bajo el esquema de Sinergia por Querétaro, instancia operativa reconocida en la Ley de Seguridad estatal desde el pasado 23 de febrero.

El probable responsable fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía estatal y posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial.

Cifras de incidencia delictiva mantienen tendencia a la baja

Durante la misma comparecencia, De Jesús Hernández expuso cifras citadas por la Fiscalía estatal —con base en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública— que registran una disminución del 29 por ciento en homicidios dolosos durante el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025, así como una reducción superior al 40 por ciento en el primer bimestre del año en curso.

La caída se acumula a la baja superior al 30 por ciento que reportó la entidad durante 2025 frente al ejercicio 2024, de acuerdo con cifras citadas por la propia dependencia en enero.

La Fiscalía continúa con la integración de la carpeta de investigación de cara a las siguientes etapas procesales.

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