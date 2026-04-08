Querétaro, 8 de abril de 2026. —La Secretaría de Gobierno del Municipio de Querétaro deslindó al ayuntamiento de los operativos que la Fiscalía General del Estado ejecutó la madrugada del jueves pasado contra dos establecimientos investigados por clandestinaje, intervenciones en las que murieron tres empleados al caer durante el ingreso de las autoridades.
El secretario Miguel Ángel Torres Olguín aclaró que la inspección municipal no participó en ninguna de las dos diligencias y precisó que tampoco hubo clausuras ni suspensiones administrativas posteriores, debido a que ambos inmuebles quedaron asegurados por la fiscalía estatal.
Los operativos se realizaron en dos puntos distintos del municipio: uno en la delegación Felipe Carrillo Puerto y otro en inmediaciones de la colonia Carlos María Bustamante.
Torres Olguín explicó que la investigación se mantiene en cancha exclusiva de la Fiscalía estatal y que la dependencia municipal mantendrá una postura de respeto institucional frente a las indagatorias en curso.
El funcionario, quien asumió el cargo el 1 de abril en sustitución de Federico de los Cobos y Vega, evitó pronunciarse sobre el origen de los señalamientos que derivaron en las intervenciones.
Sobre por qué los dos negocios no habían sido detectados previamente por inspección municipal, el secretario apeló al límite operativo del padrón administrativo.
La dependencia municipal solo tiene conocimiento formal de un establecimiento cuando este tramita su licencia o inicia el procedimiento de regularización, lo cual no había ocurrido con los dos inmuebles intervenidos.
Torres Olguín comparó el mecanismo con un acta del Registro Civil para fundamentar el principio: el municipio reconoce la existencia de un comercio cuando este se registra formalmente, no antes.
El criterio coincide con la lógica de supervisión que la administración aplica para el ordenamiento del comercio en el Centro Histórico bajo el Plan Orden.
"No podemos suspender porque seguramente sí va a estar asegurado por la Fiscalía", afirmó Torres Olguín al explicar por qué la dependencia municipal no abrió procedimiento administrativo posterior a los operativos.
El funcionario añadió que la capacidad operativa del área de inspección no permite cubrir negocio por negocio dada la magnitud del padrón comercial del municipio, por lo que las acciones se ejecutan principalmente con base en denuncias ciudadanas recibidas en líneas oficiales.
Querétaro reporta más de 11 mil visitas de inspección entre 2024 y 2026
Como contexto del trabajo operativo de la dependencia, el secretario de Gobierno entregó un corte de 11 mil 082 visitas realizadas entre operativos, recorridos, atención a denuncias ciudadanas y eventos durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 5 de abril de 2026.
Torres Olguín subrayó que la mayor parte de las atenciones que ejecuta el área se generan a partir de denuncias específicas, no de barridos programados.
La cifra global de inspección se suma a los 2 mil 904 operativos focalizados al sector nocturno y a las 77 clausuras de antros y bares que la dependencia ha concretado durante la actual administración.
¿Quién investiga a los dos establecimientos clausurados por la Fiscalía?
La investigación de los hechos ocurridos en Felipe Carrillo Puerto y Carlos María Bustamante quedó completamente bajo jurisdicción de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, dependencia que encabeza la indagatoria por clandestinaje y por las muertes ocurridas durante el operativo.
La fiscalía estatal no ha emitido postura pública sobre el avance de las investigaciones, los nombres de los establecimientos ni sobre el tiempo que llevaban operando sin registro.
Tampoco se ha aclarado si los inmuebles contaban con algún tipo de permiso emitido por otra autoridad distinta a la municipal.