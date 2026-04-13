Felifer invierte 7 mdp en rehabilitar andador Jesús García en Centro Histórico de Querétaro

Municipio cambia drenaje, agua potable y alumbrado en 450 metros del paso entre Alameda y Reforma.

Andador Jesús García rehabilitado en el Centro Histórico de Querétaro con nuevo adoquín, luminarias LED y fachadas pintadas

Vista del andador Jesús García tras la intervención: 450 metros cuadrados de adoquín de cantera, luminarias LED y fachadas renovadas

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de abril de 2026. —El gobierno municipal de Querétaro invirtió cerca de siete millones de pesos en la rehabilitación integral del andador Jesús García, ubicado en la delegación Centro Histórico, obra que contempló la sustitución del drenaje sanitario, la red de agua potable, el alumbrado público y el adoquín de cantera en 450 metros cuadrados del paso peatonal que conecta la Alameda Hidalgo con la calle Reforma. El presidente municipal, Felifer Macías, entregó los trabajos este domingo.

El andador forma parte del circuito peatonal más transitado del primer cuadro de la capital, una zona que concentra flujo diario de residentes, empleados del corredor turístico y visitantes que se desplazan entre la Alameda y el núcleo patrimonial.

Se trata de la segunda intervención de mejoramiento urbano que el municipio concreta en el Centro Histórico en lo que va de la administración, bajo el esquema del Plan Orden.

Hasta el momento, el gobierno municipal no ha precisado el calendario de obras similares previstas para los próximos meses en otros andadores de la demarcación.

Andador Jes\u00fas Garc\u00eda rehabilitado en el Centro Hist\u00f3rico de Quer\u00e9taro con nuevo adoqu\u00edn, luminarias LED y fachadas pintadas Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante el recorrido de entrega del andador Jesús García rehabilitado. rotativo.com.mx

Según el reporte del ayuntamiento, los trabajos incluyeron la rehabilitación de 450 metros cuadrados de pavimentación de adoquín de cantera, el cambio completo del drenaje sanitario y de la red de agua potable, la renovación del sistema de alumbrado con colocación de luminarias LED y la intervención estética de las fachadas del tramo.

La obra se suma a otros proyectos de movilidad peatonal que el municipio ha trabajado en la zona, como los registrados en obras del Centro Histórico.

"Este andador es de los más transitados, donde la gente camina todos los días para conectar la Alameda Hidalgo con la calle de Reforma", declaró Macías durante el recorrido. El alcalde describió el estado previo del paso como deteriorado, con grafiti, deficiencias en iluminación y daños en la superficie de rodamiento.

La estimación municipal de beneficiarios supera el millón de personas, cifra que corresponde al cálculo de tránsito anual acumulado y no a población residente de la zona.

Inversión de siete millones de pesos en el Centro Histórico

El municipio no detalló el desglose de la inversión entre los cuatro rubros principales de la obra —drenaje, agua potable, alumbrado y pavimento— ni precisó la fuente de los recursos ni si el financiamiento provino íntegramente del presupuesto municipal.

Andador Jes\u00fas Garc\u00eda rehabilitado en el Centro Hist\u00f3rico de Quer\u00e9taro con nuevo adoqu\u00edn, luminarias LED y fachadas pintadas Vista del andador Jesús García tras la intervención: 450 metros cuadrados de adoquín de cantera, luminarias LED y fachadas renovadas rotativo.com.mx

Tampoco se informó si la empresa contratista fue asignada por licitación pública o bajo otra modalidad, ni el plazo total que tomó la ejecución de los trabajos.

¿Qué obras se realizaron en el andador Jesús García?

La intervención comprendió cinco componentes: sustitución del drenaje sanitario en la totalidad del tramo, renovación de la red de agua potable, colocación de luminaria LED en el sistema de alumbrado público, rehabilitación de 450 metros cuadrados de adoquín de cantera y pintura de fachadas colindantes al paso peatonal.

Macías sostuvo durante la entrega que los ciudadanos cuentan ahora con un espacio seguro e iluminado para disfrutar el Centro de la ciudad.

La administración municipal no precisó si la rehabilitación incluyó cámaras de videovigilancia ni sistemas complementarios de seguridad para el andador, elementos que organizaciones vecinales de la zona habían solicitado en consultas previas sobre la intervención del primer cuadro.

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