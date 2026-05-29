Alista San Juan del Río un terreno para el Poder Judicial en su bicentenario

El presidente municipal anunció el trámite ante comisiones y la legislatura, en el marco de los 200 años de la institución.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia junto a autoridades judiciales durante el encuentro por el bicentenario del Poder Judicial de Querétaro.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia anunció la gestión de un terreno municipal para el Poder Judicial del Estado.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 29 de mayo de 2026.- El gobierno municipal de San Juan del Río gestiona la entrega de un terreno al Poder Judicial del Estado de Querétaro para edificar un centro de convivencia familiar, anunció el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, en el marco de los 200 años de la institución.

El alcalde explicó que el trámite jurídico se encuentra en proceso y que el proyecto pasará por comisiones antes de enviarse a la Legislatura local para su aprobación.

El anuncio coincide con el bicentenario del Poder Judicial queretano, cuya conmemoración derivó en una sesión solemne a la que el municipio fue convocado. Cabrera y el secretario del Ayuntamiento acudieron a un encuentro con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Braulio Guerra Urbiola.

Un distrito judicial que crece

El presidente municipal señaló que el distrito judicial de San Juan del Río enfrenta una demanda creciente de instalaciones por el ritmo de expansión demográfica del municipio, una presión que litigantes locales ya advertían cuando la Ciudad Judicial abrió sus puertas.

Indicó que el predio disponible se localiza frente a ese complejo, cerca del cuartel de la Guardia Nacional, aunque dejó los detalles técnicos a la propia institución judicial. La cesión se suma a la dinámica del polígono, donde el municipio ya impulsó una nueva sede para el juzgado cívico en terreno estatal.

El paso siguiente será la revisión en comisiones del Ayuntamiento y, después, el envío del expediente a la Legislatura para definir la entrega del predio.

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