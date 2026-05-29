Alista San Juan del Río un terreno para el Poder Judicial en su bicentenario

San Juan del Río, 29 de mayo de 2026.- El gobierno municipal de San Juan del Río gestiona la entrega de un terreno al Poder Judicial del Estado de Querétaro para edificar un centro de convivencia familiar, anunció el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, en el marco de los 200 años de la institución.
El alcalde explicó que el trámite jurídico se encuentra en proceso y que el proyecto pasará por comisiones antes de enviarse a la Legislatura local para su aprobación.
El anuncio coincide con el bicentenario del Poder Judicial queretano, cuya conmemoración derivó en una sesión solemne a la que el municipio fue convocado. Cabrera y el secretario del Ayuntamiento acudieron a un encuentro con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Braulio Guerra Urbiola.
Un distrito judicial que crece
El presidente municipal señaló que el distrito judicial de San Juan del Río enfrenta una demanda creciente de instalaciones por el ritmo de expansión demográfica del municipio, una presión que litigantes locales ya advertían cuando la Ciudad Judicial abrió sus puertas.
Indicó que el predio disponible se localiza frente a ese complejo, cerca del cuartel de la Guardia Nacional, aunque dejó los detalles técnicos a la propia institución judicial. La cesión se suma a la dinámica del polígono, donde el municipio ya impulsó una nueva sede para el juzgado cívico en terreno estatal.
El paso siguiente será la revisión en comisiones del Ayuntamiento y, después, el envío del expediente a la Legislatura para definir la entrega del predio.