Fiscalía investiga muerte de tres personas tras caída en barranco en Querétaro

Fiscal Víctor Hernández confirma que las víctimas resbalaron al intentar huir del operativo nocturno.

Fiscal general de Querétaro Víctor Hernández explica el operativo donde tres personas cayeron a un barranco

El fiscal general Víctor Antonio de Jesús Hernández detalló las circunstancias del operativo nocturno en conferencia de prensa.

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Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Abr 09, 2026
Thelma Herrera
Comunicóloga con 7 años de experiencia en televisión local y nacional, así como medios digitales. Me interesan todos los temas; me he enfocado más en temas ambientales, políticos y sociales, adicionalmente análisis de datos.
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Querétaro, 9 de abril de 2026. — La Fiscalía General del Estado de Querétaro abrió una carpeta de investigación para esclarecer la muerte de tres personas que cayeron a un barranco durante un operativo ejecutado en un establecimiento señalado por presuntos delitos de clandestinaje y contra la salud.

El fiscal general Víctor Antonio de Jesús Hernández atribuyó el desenlace a la combinación de oscuridad, terreno inestable y la decisión de los presentes de huir por una zona sin condiciones para el desplazamiento seguro.

De acuerdo con la autoridad ministerial, la intervención se desarrolló en horario nocturno como parte de las tareas ordinarias de investigación contra la salud que encabeza la dependencia.

El sitio carecía de permisos municipales, autorizaciones de funcionamiento y, presumiblemente, de verificaciones de Protección Civil, condiciones que incrementaban el riesgo para cualquier persona en el lugar.

Hernández describió la geografía del predio como un factor determinante. Entre el establecimiento y el barranco no mediaba distancia alguna, y el suelo se desgajaba al contacto.

Cuando los elementos llegaron, varias personas intentaron escapar por un espacio no habilitado, sobre la orilla, sin iluminación y sin tiempo de reacción. "Pensaron que podían huir por la orilla, pero en la noche, sin iluminación, en cuestión de segundos se resbalaron y cayeron", relató el fiscal.

Uno de los presentes fue auxiliado por elementos policiales antes de que su integridad quedara comprometida. Esa persona alertó a los agentes sobre los compañeros que habían corrido hacia la zona del barranco, lo que permitió confirmar el hallazgo de los tres fallecidos y dar inicio inmediato a las diligencias ministeriales para reconstruir los hechos y deslindar responsabilidades.

Necropsia descarta uso de armas en operativo de Querétaro

El fiscal fue categórico al rechazar que durante la intervención se hubiera accionado arma alguna. La necropsia practicada a los cuerpos determinó que las causas de muerte fueron contusiones derivadas de la caída, principalmente golpes en la cabeza, sin que existiera ningún otro elemento que explicara los decesos. La dependencia descartó cualquier uso de fuerza letal o intervención física que pudiera haber provocado las muertes.

¿Qué delitos investigaba la Fiscalía en el establecimiento?

El motivo del operativo era la posible comisión de delitos de clandestinaje y contra la salud, lo que en el marco jurídico estatal remite a la operación irregular de establecimientos y a conductas vinculadas con sustancias prohibidas.

Hernández enfatizó que el inmueble funcionaba sin autorizaciones correspondientes, lo que de origen generaba un entorno de riesgo para quienes se encontraban en el interior.

La carpeta de investigación permanece abierta. La dependencia busca precisar la identidad de las víctimas, reconstruir con mayor detalle la secuencia de la huida y determinar si existen responsabilidades adicionales en la operación del establecimiento clausurado.

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